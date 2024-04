5人組グループ・LE SSERAFIMが5日、NBAと複数年のコラボレーションを発表。今後は試合やイベントでプロモーション活動を行うことも決定しました。

The National Basketball Association(NBA)は、バスケットボールの力を通じて世界中の人々にインスピレーションを与え、結びつけることを使命とする世界的なスポーツおよびメディア組織。LE SSERAFIMは、アジアにおける NBA のセレブリティおよびインフルエンサープログラムである『Friends of the NBA』のヘッドラインを務めます。

今後、NBA の試合やイベントなどのプロモーション活動に参加したり、リーグのソーシャル/デジタル・コンテンツに登場するなど、様々な取り組みを行う予定のLE SSERAFIM。「"Friends of the NBA ”プログラムを通じてNBAと協力できることをとても嬉しく思っています。 私たちは昨年、LAでNBAの試合を直接観戦し、素晴らしい時間を過ごしました! リーグと協力し、世界中のNBAファンと共に多くのことを経験できることを楽しみにしています」とコメントしています。