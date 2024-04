インコが、iPhoneに向かって「Hey Siri」と話しかける様を収めた動画がYouTubeチャンネル「Kiwi and Pixel the Parakeets」に配信。コメント欄に「愛らしい」「すごすぎる!」などの感想が多数、アップされています。

注目を集めたのは「Parakeet activates Siri 4 times on the iPhone XS by saying “Hey Siri”」という動画。

インコのキウイが低めのダンディーな声色でiPhoneに「Hey Siri」と話しかけるところから始まります。見事にSiriを起動させた画面には、「Chicken」の検索結果が……。

インコがSiriを起動するだけでも驚きですが、検索までできるとは……。

動画を見た人たちからは「気をつけないと勝手にピザを注文されるかも」「キウイは鶏に夢中になってる」「とても優しくて賢い」などのコメントが寄せられていました。動画を見て、インコと暮らす楽しい日々を覗いてみてはいかがでしょうか? ぜひチェックしてみてください。