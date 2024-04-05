『MURO FESTIVAL 2024』Ivy to Fraudulent Game、Age Factory、KOTORIら第二弾出演アーティスト（20組）を発表
2024年7月20日（土）・21日（日）に横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場にて開催される『MURO FESTIVAL 2024』の第二弾出演アーティスト（20組）が発表された。
第二弾出演アーティスト
Ivy to Fraudulent Game / 藍坊主 / AJISAI / 炙りなタウン / アルステイク / Age Factory / OCEANS / the奥歯's / GOOD ON THE REEL / KOTORI / kobore / SAKANAMON / Sunny Girl / プッシュプルポット / ペルシカリア / POT / Maki / ラックライフ / ルサンチマン / LEGO BIG MORL
第一弾出演アーティスト
Atomic Skipper / ammo / Arakezuri / アルカラ / INKYMAP / KALMA / グッドモーニングアメリカ / THE BOYS&GIRLS / さよならポエジー / 四星球 / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / 超能力戦士ドリアン / TETORA / バックドロップシンデレラ / HERO COMPLEX / Brown Basket / LACCO TOWER
さらに、チケットの二次オフィシャル先行受付も開始となった。