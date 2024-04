2024年7月20日(土)・21日(日)に横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場にて開催される『MURO FESTIVAL 2024』の第二弾出演アーティスト(20組)が発表された。

第二弾出演アーティスト

Ivy to Fraudulent Game / 藍坊主 / AJISAI / 炙りなタウン / アルステイク / Age Factory / OCEANS / the奥歯's / GOOD ON THE REEL / KOTORI / kobore / SAKANAMON / Sunny Girl / プッシュプルポット / ペルシカリア / POT / Maki / ラックライフ / ルサンチマン / LEGO BIG MORL

第一弾出演アーティスト

Atomic Skipper / ammo / Arakezuri / アルカラ / INKYMAP / KALMA / グッドモーニングアメリカ / THE BOYS&GIRLS / さよならポエジー / 四星球 / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / 超能力戦士ドリアン / TETORA / バックドロップシンデレラ / HERO COMPLEX / Brown Basket / LACCO TOWER



さらに、チケットの二次オフィシャル先行受付も開始となった。