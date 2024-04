小室哲哉さん、宇都宮隆さん、木根尚登さんの3人組ユニット・TM NETWORKのデビュー40周年を記念した、トリビュート&オリジナル(原曲)の2枚組アルバム『TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-』が、5月15日に発売されることが発表されました。

トリビュート盤のDisc1には、CAPSULE、GRe4N BOYZ、くるり、坂本美雨さん、澤野弘之feat. SennaRin、西川貴教さん、乃木坂46、B’z、ヒャダイン with DJ KOO、松任谷由実 with SKYE、満島ひかりさんが参加。B’zは、アニメ『シティーハンター』のエンディング・テーマに起用され、国民的ヒットソングとなった『Get Wild』をカバー。GRe4N BOYZ(旧GReeeeN)は、『SEVEN DAYS WAR』、乃木坂46は『BE TOGETHER』の楽曲をカバーします。

【トリビュート盤の収録内容】

■CAPSULE 『Self Control (方舟に曳かれて)』

■GRe4N BOYZ 『SEVEN DAYS WAR』

■くるり 『STILL LOVE HER (失われた風景)』

■坂本美雨 『TIMEMACHINE』

■澤野弘之 feat. SennaRin 『BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて)』

■西川貴教 『LOVE TRAIN』

■乃木坂46 『BE TOGETHER』

■B’z 『Get Wild』

■ヒャダイン with DJ KOO 『Maria Club (百億の夜とクレオパトラの孤独)』(Remix)

■松任谷由実 with SKYE 『Human System』

■満島ひかり 『ELECTRIC PROPHET (電気じかけの予言者)』

(※五十音順)