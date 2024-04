“推し”アスリートにサプリメントを届ける！X-PLOSION「サポーターwithX」

エクスプロージョン合同会社は、アスリートの“推し”にサプリメントを届けられる『サポーターwithX』企画を始動しました。

X-PLOSION「サポーターwithX」

アスリートはドーピング対策や体調管理のため、食品(サプリ等含む)にとても気を遣っています。

ファンの方々からの頂き物が食品であった場合、たとえ市販の新品未開封品であっても、口にすることが難しい場合があります。

そこで、「推しに食品やサプリを贈りたい!」というファンの熱い思いを、X-PLOSIONが代わりにお届け!

それが今回始動した、アスリートの“推し”にサプリメントを届けられる企画『サポーターwithX』です。

『サポーターwithX』特徴

(1) 「選手の個人ページ」から購入したX-PLOSIONのプロテインやサプリメントを、推しの選手にプレゼントできる!投げ銭の「ブースト機能」も有り

(2) X-PLOSIONの倉庫から、通常購入と同じルートで直接商品が届くから安心!

(3) X-PLOSIONのプロテイン・サプリメントだから、必ず喜んでもらえる!

(4) お届け後、推し選手がSNSで喜びと感謝を伝えることも。

