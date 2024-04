床の拭き掃除を立ったまま手軽に！±0（プラマイゼロ）「【激落ちくん】コードレス電動モップ／電動ブラシ」

2003年に日本発のデザイン家電ブランドとして誕生した「±0」は2023年9月に20周年を迎えました。

ブランド運営元であるプラマイゼロは、ブランドの強みである掃除カテゴリー商品を4月中旬に発売します。

±0(プラマイゼロ)「【激落ちくん】コードレス電動モップ/電動ブラシ」

2024年4月に発売を予定しているのは、【激落ちくん】コードレス電動モップ H020と【激落ちくん】コードレス電動ブラシの2商品です。

激落ちくんでおなじみのレックから許可を得て開発した、本格的なお掃除グッズです。

【激落ちくん】コードレス電動モップ H020

税込売価 :19,800円

カラー :ホワイト/ブラウングレー

発売予定日 :4月中旬より順次

外形寸法 :H1200×W340×D160mm(最大時)

モード :標準回転(150RPM)/高速回転(190RPM)※無負荷時

連続使用時間:標準回転約38分/高速回転約30分

質量 :約1.8kg

水タンク容量:約370ml

・ピンポイントで水拭きできる水噴射機能付

・パイプの組み合わせで4種類の長さ調節が可能

・モップパッド2枚付、水拭き、乾拭きどちらにも使用可能

労力のかかる床の拭き掃除が、立ったまま手軽にできる電動モップ。

コードレスだから掃除の場所を選びません。

ピンポイントで水拭きできる水噴射機能とLEDライト点灯でお掃除を快適にサポートします。

スイッチや水タンク周りは余計な凹凸がなくすっきりと見えるようデザインしました。

自立するのでスタンドも不要。

使っている時も使っていない時も佇まいの美しい電動モップです。

【激落ちくん】コードレス電動ブラシ

税込売価 :11,000円

カラー :ホワイト/ブラウングレー

発売予定日 :4月下旬より順次

外形寸法 :H102×W65×D155mm(本体のみ)

モード :標準(50RPM)/強(100RPM)/ハイパワーモード(150RPM)

連続使用時間:標準約3.3時間/強約2時間/ハイパワー約1.6時間

質量 :約380g(本体のみ)

・IPX7の高い防水性で水につけながら掃除が可能

・本体を押し付けてもブラシが止まらない、高トルクモーター搭載

・ブラシ、モップパッド2枚、スポンジパッド2枚付属

IPX7の高い防水性で水につけながら掃除が可能です。

バスルームの床、上履き、車のホイール等、手元で汚れをさっときれいにしたい時に便利です。

電動ブラシは汚れを落とそうと本体を押し付けると、トルクが弱くて止まってしまうブラシも多い中、【激落ちくん】コードレス電動ブラシは高トルクモーター搭載なので止まらずにしっかり稼働して汚れを落とします。

ブラシの他に2種類のパッドも付属、用途に合わせて使い分けができます。

