“デニムの選び方”で差がつく！乙女チックな「ガーリーデニム」特集♡

〈ひかる・左〉リボンパールデニムパンツ 6,930円/MORE self LOVE 白シースルートップス 11,800円/POPPY(POPPY 原宿) ベレー帽 6,600円/OVERRIDE(OVERRIDE 神宮前) バッグ 6,930円/merry Jenny フラットシューズ 17,050円/moumoune インナー/スタイリスト私物〈さえ・右〉えりつきショートデニムトップス 7,900円/MORE self LOVE 白タイトミニスカート(パーカつき)7,590円/Alley by w closet(WEARS INC.) イヤリング4,860円/アビステ ハイソックス 1,430円/靴下屋(Tabio) パンプス 18,700円/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)