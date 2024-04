◆TEMPEST、日本デビュー決定

【モデルプレス=2024/04/05】韓国発グローバルグループTEMPEST(テンペスト)が3日、東京・Zepp Hanedaにて「TEMPEST JAPAN SHOWCASE “BANG!”」を開催。ここでは第2部(19時〜)の様子をレポートする。デビュー後に数々の新人賞を受賞、2023年9月に韓国でリリースした「Vroom Vroom」では音楽番組で2冠を獲得し、躍進を続ける大型ルーキーTEMPEST。10日にはJAPAN Debut Mini Album「BANG!」で日本デビューを果たす。

iE(アイ/ファンの愛称)の歓声の中登場したTEMPESTは、1曲目から新曲という攻めた演出で冒頭からギア全開。リーダー・LEWの「皆さん久しぶり!もっともっと叫べ!」という掛け声とともに「BANG!」を初披露した。続いてアップテンポな「Dangerous-Japanese ver.-」で会場と一体となり、3月に韓国でリリースした5th Mini Album「TEMPEST Voyage」のタイトル曲「LIGHTHOUSE」でiEを一気に引き込んだ。トークパートでは古家正亨がMCを担当。古家から第1部(15時30分〜)では緊張していたと明かされたメンバーたちだが、第2部では緊張も解け、LEWは「第2部はもっと盛り上がれるんじゃないでしょうか!」と笑顔。ハンビンは「BANG!」のダンスをファンに伝授し、ヒョンソプは日本の活動でやってみたいこととして「紅白歌合戦に出演することが目標です!」と語った。また最近覚えた日本語を聞かれると、ウンチャンは「めっちゃ大好き」、ヒョクは「なるほど」、LEWは「鬼可愛い!」、ハンビンは「ご飯」、テレは「どうなるんだろう」と回答。メンバー内で最も日本語が堪能なヒョンソプは「"偶数"と"奇数"です」と予想外の単語を繰り出して会場を沸かせ、「いつか使える機会があるんじゃないかなと思っています」と話した。続く「TEMPESTのタレコミトーク」コーナーでは、彼等が事前に答えたアンケートを元にメンバー同士の"暴露"がスタート。ヒョンソプはヒョクから良い匂いがすると言い、「シャワーが終わった後にココナッツみたいな匂いがします」と告白。ヒョクはそれを受け客席に向かって自分の匂いをかがせるように服をパタパタと煽ぎ、客席からは黄色い声が上がった。ハンビンはヒョクについて「1時間半シャワーを浴びます」と暴露し、テレも「ほかの部屋なのでよくわかりませんが、シャワーが長いという噂は聞いています」とのこと。ヒョク本人は「嘘つき!嘘つき!」とキュートな日本語で反論していた。さらに"自称・綺麗好き"のLEW&テレのどちらが本当の綺麗好きか投票したり、ウンチャンがハンビンのカバンに不思議なものがたくさん入っていることを明かしたりと、メンバーだからこそ知るエピソードが続々明らかに。またメンバー提供の"衝撃スクープ写真"も発表され、ヒョクが3月末に開催された「KCON HONG KONG 2024」の会場にてヒョンソプが猫柄ブランケットに包まれている可愛らしい写真や、目元が見えないほどパーカーのフードを深く被っているのにそのままスマートフォンを操作している写真を公開。逆にヒョンソプはレコーディング中にヒョクが右袖だけまくり鋭い眼差しでカメラを見つめている写真を公開し、ヒョクは「僕は右利きで、両袖を上げようと思うと気になってしまうので、右だけ上げてます(笑)」とお茶目に理由を明かしていた。そして「TEMPESTのスポーツグランプリ」コーナーへ。ハンビン&ヒョンソプ&ヒョクのAチーム、LEW&ウンチャン&テレのBチームに分かれ、椅子取りサバイバルゲーム&ジェスチャーゲームで対戦。結果Bチームが勝利し、Aチームにはセンブリ茶を飲む罰ゲームが。しかし流れでLEW&テレ、さらには古家まで飲むことになり、全員で苦い表情を浮かべる…という微笑ましい展開となった。再びライブコーナーとなり、フジテレビ系アニメ「逃走中 グレートミッション」のエンディングテーマになっていた「Baddest Behavior」をワイルドにパフォーマンス。激しいダンスから一変、iEから愛される人気曲「Can't Stop Shining-Japanese ver.-」では爽やかな雰囲気で魅了した。最後の挨拶では、ウンチャンが「日本でデビューをすることができて嬉しいです。応援してくれてありがとうございます!たくさん会いましょう、愛してる!」、ヒョクが「今日は本当に幸せな時間でした。これからももっともっとかっこよくて明るい姿をお見せします!これからもずっと一緒だよ!愛してる!」、LEWが「これからもっと頻繁に会えるようになったから、もっともっと楽しい思い出を作っていこう!大好き!」と日本語でファンへメッセージ。ハンビンは「こうやってたくさんの方が来てくださって、ありがとうございます。最近春になってきたじゃないですか、こうやって桜のように美しい皆さんを見れて本当に嬉しいです。これからも素敵な思い出だけを作っていきましょう。こうやって幸せな道だけを歩んでいきましょう」と彼らしい美しい言葉選びでコメント。テレは「日本での初めてのショーケースをこうしてiEたちと一緒にすることができて嬉しいです。今日来てくれたiEの皆さん愛してる!」とこのために覚えてきた日本語で一生懸命伝え、ヒョンソプは「iEの皆さんがいなかったら今のTEMPESTはいなかったと思いますので、これからも改めてよろしくお願いします。そしてこれからの全ての瞬間を大切にしながら、今の瞬間に満足せずに成長し続けて、いつか機会が来たらそれを獲れるグループになれるよう頑張りますので、見守ってください!」と流暢な日本語で呼びかけた。最後はヒョンソプが「この曲を通じて、皆さんに僕たちの気持ちが届いたら嬉しいです」と言い、しっとりとしたバラード「Only One Day-Japanese ver.-」で幕をおろした。「いつもそばにいてくれて本当にありがとう、大好き」「また会いましょう!」とそれぞれステージから去るギリギリまで愛と感謝を伝えていた。なお、ショーケースは5日に大阪・Zepp Nambaでも開催された。(modelpress編集部)M1. BANG!M2. Dangerous-Japanese ver.-M3. LIGHTHOUSEM4. Baddest BehaviorM5. Can't Stop Shining-Japanese ver.-M6. Only One Day-Japanese ver.-