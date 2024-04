4人組ミクスチャーロックバンドLEONAIRが、5th Single EP『Capítulo II』を東京で初ワンマンライブを行った4月5日(金)リリースした。本作はリードトラック「ATACi TOXiC」に加え、先日活動休止宣言が話題となった小林亮輔(a crowd of rebellion)を迎えた「SPARKLE」、そしてRAIMON(RED ORCA)を迎えた「Hell Yeah」の全3曲を収録。自身のYouTubeチャンネルにて「ATACi TOXiC」のMUSIC VIDEOを公開した。

彼らは来週13日(土(には大阪 LIVE SQUARE 2nd LINEにて開催する。チケットは発売中。<リリース情報>LEONAIR5th Single EP『Capítulo II』発売日:4月5日(金)=収録曲=1. ATACi TOXiC2. SPARKLE feat. 小林亮輔 (a crowd of rebellion)3. Hell Yeah feat. RAIMON (RED ORCA)<ライブ情報>1st one man live 大阪公演2024年4月13日(土)大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE17:30 OPEN 18:00 STRATOPENING ACT:FOOLS IN FOURTEENhttps://eplus.jp/leonair/Official HP:https://lit.link/leonair