21:30　
米雇用統計（3月）
予想　20.1万人　前回　27.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　3.9%　前回　3.9%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.1%（平均時給・前月比)
予想　4.1%　前回　4.3%（平均時給・前年比)

カナダ雇用統計（3月）
予想　3.43万人　前回　4.07万人（雇用者数・前月比)　
予想　5.9%　前回　5.8%（失業率)

コリンズ・ボストン連銀総裁、ステーブルコインに関する会議出席

22:15　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

23:00
カナダIvey購買部協会指数（3月）
予想　N/A　前回　53.9

6日
0:00　
ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

1:15　
ボウマンFRB理事、イベント「金融政策のリスクと不確実性」講演（質疑応答あり）


ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、会議出席

7日　
豪州、NZが冬時間に移行


※予定は変更されることがあります。