ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米雇用統計（3月）

予想 20.1万人 前回 27.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 3.9% 前回 3.9%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.1%（平均時給・前月比)

予想 4.1% 前回 4.3%（平均時給・前年比)



カナダ雇用統計（3月）

予想 3.43万人 前回 4.07万人（雇用者数・前月比)

予想 5.9% 前回 5.8%（失業率)



コリンズ・ボストン連銀総裁、ステーブルコインに関する会議出席



22:15

バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



23:00

カナダIvey購買部協会指数（3月）

予想 N/A 前回 53.9



6日

0:00

ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



1:15

ボウマンFRB理事、イベント「金融政策のリスクと不確実性」講演（質疑応答あり）





ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、会議出席



7日

豪州、NZが冬時間に移行





※予定は変更されることがあります。

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