ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米雇用統計（3月）
予想 20.1万人 前回 27.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 3.9% 前回 3.9%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.1%（平均時給・前月比)
予想 4.1% 前回 4.3%（平均時給・前年比)
カナダ雇用統計（3月）
予想 3.43万人 前回 4.07万人（雇用者数・前月比)
予想 5.9% 前回 5.8%（失業率)
コリンズ・ボストン連銀総裁、ステーブルコインに関する会議出席
22:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:00
カナダIvey購買部協会指数（3月）
予想 N/A 前回 53.9
6日
0:00
ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
1:15
ボウマンFRB理事、イベント「金融政策のリスクと不確実性」講演（質疑応答あり）
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、会議出席
7日
豪州、NZが冬時間に移行
※予定は変更されることがあります。
米雇用統計（3月）
予想 20.1万人 前回 27.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 3.9% 前回 3.9%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.1%（平均時給・前月比)
予想 4.1% 前回 4.3%（平均時給・前年比)
カナダ雇用統計（3月）
予想 3.43万人 前回 4.07万人（雇用者数・前月比)
予想 5.9% 前回 5.8%（失業率)
コリンズ・ボストン連銀総裁、ステーブルコインに関する会議出席
22:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:00
カナダIvey購買部協会指数（3月）
予想 N/A 前回 53.9
6日
0:00
ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
1:15
ボウマンFRB理事、イベント「金融政策のリスクと不確実性」講演（質疑応答あり）
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、会議出席
7日
豪州、NZが冬時間に移行
※予定は変更されることがあります。