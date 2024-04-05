ももクロ新アルバム『イドラ』収録楽曲決定 全15曲で新曲は7曲【収録楽曲一覧あり】
アイドルグループ・ももいろクローバーZの新アルバム『イドラ』（5月8日発売）の収録ラインナップが決定。そして収録される新曲「Heroes」のミュージックビデオ（MV）ティザーが公開され、楽曲の先行配信が11日深夜0時に決定した。
【写真】神々しい…ももクロ最新アルバム『イドラ』ソロカット
アルバムには、すでに配信リリースされている8曲に加え、インスト音源を含む新曲7曲で構成された全15曲が収録。既存曲では、「いちごいちえ」や「MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰」、「誓い未来」など2023年に結成15周年を記念して配信された楽曲や、プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルス・田中将大投手の2022年・2023年登場曲、スマートフォン向けゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』とのコラボ楽曲「Majoram Therapie」などが収録。
新曲は、アルバムの始まりを飾る本アルバムのリード曲「Heroes」や、新世代トラックメーカー・yonkeyが制作した「追憶のファンファーレ」、ももクロには4作目の提供となる清竜人が制作した「Friends Friends Friends」のほか、今話題のサトダユーリや、前作『祝典』でも制作を担当した只野菜摘・NARASAKIコンビ、ポチョムキン（餓鬼レンジャー）など名だたる作家陣を迎えた作品となっている。
本日公開された映像では、「Heroes」ミュージックビデオの冒頭部分を公開。フルバージョンは、14日午後9時にももいろクローバーZ公式YouTubeにてプレミア公開される。
【『イドラ』収録楽曲一覧】
01. 序章 -revelation-
作曲・編曲：辻村有記／伊藤 賢
02. Heroes
作詞：辻村有記
作曲・編曲：辻村有記／伊藤 賢
03. Brand New Day
作詞：ヤマザキタイキ（Jam Fuzz Kid）／RIKI（Jam Fuzz Kid）
作曲：ヤマザキタイキ（Jam Fuzz Kid）
編曲：日比野裕史（Blue Bird's Nest）
04. Re:volution
作詞・作曲：田邊駿一
編曲：BLUE ENCOUNT
05. MEKIMEKI
作詞・作曲：サトダユーリ（SUPA LOVE）
編曲：木下龍平（SUPA LOVE）
06. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
作詞・作曲：前山田健一
編曲：辻村有記／Naoki Itai
07. 一味同心
作詞・作曲：百田夏菜子
編曲：永澤和真
08. 桃照桃神
作詞：ポチョムキン（餓鬼レンジャー）
作曲：及川千春（鋭児）/ポチョムキン（餓鬼レンジャー）
編曲：及川千春（鋭児）
09. Majoram Therapie
作詞：只野菜摘
作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
10. 追憶のファンファーレ
作詞・作曲・編曲：yonkey
11. いちごいちえ
作詞・作曲：CLIEVY（C＆K）
編曲：小松一也
12. L.O.V.E
作詞：栗原 暁（Jazzin’park）／久保田真悟（Jazzin’park）
作曲・編曲：久保田真悟（Jazzin’park）
13. Friends Friends Friends
作詞・作曲・編曲：清 竜人
14. 誓い未来
作詞：北川悠仁
作曲：北川悠仁／岡田実音
編曲：PRIMAGIC
15. idola
作詞：只野菜摘
作曲・編曲：NARASAKI
【写真】神々しい…ももクロ最新アルバム『イドラ』ソロカット
アルバムには、すでに配信リリースされている8曲に加え、インスト音源を含む新曲7曲で構成された全15曲が収録。既存曲では、「いちごいちえ」や「MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰」、「誓い未来」など2023年に結成15周年を記念して配信された楽曲や、プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルス・田中将大投手の2022年・2023年登場曲、スマートフォン向けゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』とのコラボ楽曲「Majoram Therapie」などが収録。
本日公開された映像では、「Heroes」ミュージックビデオの冒頭部分を公開。フルバージョンは、14日午後9時にももいろクローバーZ公式YouTubeにてプレミア公開される。
【『イドラ』収録楽曲一覧】
01. 序章 -revelation-
作曲・編曲：辻村有記／伊藤 賢
02. Heroes
作詞：辻村有記
作曲・編曲：辻村有記／伊藤 賢
03. Brand New Day
作詞：ヤマザキタイキ（Jam Fuzz Kid）／RIKI（Jam Fuzz Kid）
作曲：ヤマザキタイキ（Jam Fuzz Kid）
編曲：日比野裕史（Blue Bird's Nest）
04. Re:volution
作詞・作曲：田邊駿一
編曲：BLUE ENCOUNT
05. MEKIMEKI
作詞・作曲：サトダユーリ（SUPA LOVE）
編曲：木下龍平（SUPA LOVE）
06. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
作詞・作曲：前山田健一
編曲：辻村有記／Naoki Itai
07. 一味同心
作詞・作曲：百田夏菜子
編曲：永澤和真
08. 桃照桃神
作詞：ポチョムキン（餓鬼レンジャー）
作曲：及川千春（鋭児）/ポチョムキン（餓鬼レンジャー）
編曲：及川千春（鋭児）
09. Majoram Therapie
作詞：只野菜摘
作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
10. 追憶のファンファーレ
作詞・作曲・編曲：yonkey
11. いちごいちえ
作詞・作曲：CLIEVY（C＆K）
編曲：小松一也
12. L.O.V.E
作詞：栗原 暁（Jazzin’park）／久保田真悟（Jazzin’park）
作曲・編曲：久保田真悟（Jazzin’park）
13. Friends Friends Friends
作詞・作曲・編曲：清 竜人
14. 誓い未来
作詞：北川悠仁
作曲：北川悠仁／岡田実音
編曲：PRIMAGIC
15. idola
作詞：只野菜摘
作曲・編曲：NARASAKI