シンガーソングライター/ボカロP “syudou”が、新曲「共闘 feat. RYOKI from BE:FIRST」のミュージックビデオを公開した。「共闘 feat. RYOKI from BE:FIRST」は、ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのRYOKIとコラボレーションした楽曲で、2024年TBS系列野球中継テーマソングにも起用されている。ミュージックビデオは、syudouの「たりねぇ」や「恥さらし」の映像も手がけたsakiyamaが制作。楽曲のタイトル通り、2人の主人公が出会い共に闘っていく様が描かれており、3DCGを駆使し視覚的にも楽曲を盛り上げる映像に仕上がっている。

リリース情報







syudou「共闘 feat. RYOKI from BE:FIRST」配信中https://syudou.lnk.to/Kyoutou【syudou「共闘 feat. RYOKI from BE:FIRST」リリース記念キャンペーン】<ダウンロードキャンペーン>・実施期間:4/2 0:00〜4/14 23:59・対象楽曲:syudou「共闘 feat. RYOKI from BE:FIRST」・プレゼント内容:syudou「共闘」オリジナル壁紙(応募者全員)・「共闘」オリジナル缶バッジA×15名様(抽選)<Xシェアキャンペーン>・実施期間:4/2 0:00〜4/14 23:59・対象楽曲:syudou「共闘 feat. RYOKI from BE:FIRST」・プレゼント内容:syudou「共闘」オリジナル缶バッジB×15名様(抽選)■キャンペーン詳細:https://syudou.com/news/kyoutoucp/