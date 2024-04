【No Risk No Future】をスローガンに第六世代のロックを標榜する「B.I.J.Records.」は、「新人バンドやアーティスト達を独特の選択眼で世界中から集め、日本から世界的スターを育てる事」をコンセプトに、イタリアよりNOCTAE、イギリスよりPUSSYLIQUORを招き、日本からは首謀バンドであるtokyo honey trapが出演となる三国同盟 リリースパーティーライブイベントを開催!

いよいよ2024年4月9日(火)、10日(水)に開幕します。

学生(高校生以上)・社会人・フリーターなど4月からの新しい一年にエールを送りたいため、3バンドからU29(30歳未満)の方100組200名を特別に招待します。

B.I.J.Records.「三国同盟 リリースパーティーライブイベント」

■タイトル:B.I.J.Records. presents “Live Duel Japan 2024”

■アーティスト(出演者):tokyo honey trap(トーキョー ハニー トラップ) (JPN)/NOCTAE (ITA)/PUSSYLIQUOR(プッシーリカー) (GBR)

■公演/会場/INFO:

・2024年4月9日(火)東京・下北沢CLUB Que

開場 18:30/開演 19:00

エイティーフィールド 03-5712-5227

・2024年4月10日(水)東京・新宿MARZ

開場 18:30/開演 19:00

エイティーフィールド 03-5712-5227

■チケット一般発売日:2024年2月23日(金)

■主催:B.I.J.Records.

■制作:ATFIELD inc.

イギリスではロンドンよりも若者の街とされるブライトンで、すでに毎公演ソールドアウトのカリスマ的な人気を誇るガールズ・パンクバンドPUSSYLIQUORが日本デビュー。

イタリアローマからは昨年の衝撃的来日でメディアから視線を集めるNOCTAEが早くもニューリリース。

ロンドンやブライトンで注目され、台湾では毎回大型フェス引っ張り凧の「日本では無名だがなぜか世界各地で人気急上昇」のtokyo honey trapが制作中の新作から先行シングルカット。

これらを同時リリースするB.I.J.Records.のリリースパーティー(ライブ)が行われます。

料金

・サブスクリプションパス 28,000円(税込・ドリンク別)

※B.I.J.Records. 特設サイトにて限定数販売

※2公演入場可能

※別途ドリンク代は各日会場にてお支払いください。

※限定スペシャルギフト(非売品特典)付き

※両日ともサウンドチェック(リハーサル)観覧特典

※サウンドチェック時にミート&グリード

※優先入場

※その他は特設サイトにて確認してください。

・前売(一般) 6,000円(税込・ドリンク別)

・当日 6,900円(税込・ドリンク別)

新生活にエールを送る「U29特別無料招待」応募要項

・募集期間: 2024年4月5日から10日まで

・招待人数: 先着100組200名

・応募条件: U29(30歳未満)の方に限ります。未就園児は遠慮ください。

・応募方法: 応募サイトからエントリーください。https://bijrecords.com/u29/

応募後に表示される招待券を自身のスマートフォンでスクショ(画面保存)しお持ちください。

・入場方法:当日入場は会場でお並び順となります。

入場は一般チケットおよびサブスクリプションパスの後となります。

各会場で入場時に1ドリンクの購入が必要となりますのでご容赦ください。

入場時にはスマホでの画面表示をお願いします。

※U29の証明をお願いするケースもありますので年齢記載のものをお持ちください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日・伊・英の注目新人ロックバンド3組が大集結!B.I.J.Records.「三国同盟 リリースパーティーライブイベント」tokyo honey trap・NOCTAE・PUSSYLIQUOR appeared first on Dtimes.