»°ãø·°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥Ç¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¡¡¥Ð¥ë¥µ¤Ê¤ÉÇ®»ëÀþ¤â»ÄÎ±¼¨º¶¤«¡Ö½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡£Í£Æ»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤¬¡¢Íèµ¨¤Î»ÄÎ±¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤Ã¤¿£³Æü¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢À®Ä¹¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã¯¤â»ä¤Î»Å»ö¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤Î¼êÏÓ¤òÇã¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¼¡´ü´ÆÆÄ¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¹Ô¤¤Ê¤é¾ò·ïÌÌ¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ç¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤ÏÍèµ¨¤â»°ãø¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£