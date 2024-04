アニバーサリー抽選会など豪華イベントが盛りだくさん！福岡・ミーナ天神「1st Anniversary Event」

福岡・天神にある商業施設「ミーナ天神」は、リニューアルオープンから1周年を迎えるにあたり、2024年4月19日(金)〜5月6日(月・振)に「1st Anniversary Event」を開催します。

メインビジュアルやアニバーサリーキャンペーン、LINE公式アカウントの情報をお届けします。

福岡・ミーナ天神「1st Anniversary Event」

名称 :ミーナ天神1st Anniversary Event

期間 :2024年4月19日(金)〜2024年5月6日(月・振)

開催場所:ミーナ天神内、各イベント会場

営業時間:

・地下1階 7:00〜22:00(一部店舗を除く)

・1階〜6階 10:00〜20:00(一部店舗を除く)

・7階 10:00〜21:00

・8階・R階 10:00〜22:00

主催 :ミーナ天神

2023年4月のリニューアルオープン以来、ミーナ天神は福岡県内居住者および天神エリアを訪れる多くの方々に支えられ、充実した1年を過ごすことができました。

2年目以降も地域に根差した施設を目指し、利用された方に1年目の感謝を伝えると共に2年目以降の想いを伝えるため「1st Anniversary Event」を開催します。

今回の1st Anniversary Eventのメインビジュアルは福岡出身のアーティストSaki Morinagaさんを起用。

地元アーティストさんと一緒に天神を盛り上げ、ミーナ天神も成長していきたいという想いのもと依頼しました。

描かれている人はミーナ天神に訪れ、楽しんでいる人々。

人単体で描かれているビジュアルのコピーはお客様の気持ちを、「あなたの毎日にありがとう」はミーナ天神からお客様に対する想いを表現しており、施設とお客様のつながりを表しています。

リニューアルから1年間、老若男女問わず様々な方が来館・利用することに対する感謝を表現しました。

イベント詳細

アニバーサリー期間中、ミーナ天神ではさまざまなイベントが開催されます。

来館された方がミーナ天神で楽しめるイベントが企画されています。

フラワーチャンスくじ抽選会

開催日時:4月20日(土) 10:00〜 ※なくなり次第終了

場所 :B1F北側エスカレーターホール

※先着600名

当日、ミーナ天神内でお買い物された1,000円(税込・合算可)以上のレシートを提示で参加できる「フラワーチャンスくじ抽選会」を開催します。

2人に1人はミーナお買い物券500円分が当たります。

ミーナ天神に似顔絵師がやってくる!似顔絵イベント

開催日時:4月21日(日) 10:00〜 ※定員に達し次第終了

場所 :B1F北側エスカレーターホール

当日、ミーナ天神内でお買い物された1,000円(税込・合算可)以上のレシート、またはLINE友だち限定クーポンを提示で1人につき似顔絵を描きます。

※先着60名

※一人5〜10分程度

UTme!販売記念「ミーナdeカンパイ!つながる酒場」

開催日時:4月27日(土)〜29日(月・祝) 10:00〜20:00

場所 :B1F北側エスカレーターホール

参加酒造:紅乙女酒蔵・天盃・小林酒造本店・大賀酒蔵

ユニクロと福岡県の地元の老舗酒蔵とコラボレーションした天神オリジナルUTme!展開を記念して、ミーナ天神B1F「つながる広場」では、コラボレーションした酒蔵を招いて販売会を開催します。

※天盃は29日のみの出店になります

※お車・自転車でお越しのお客様へのお酒の提供はできません

アニバーサリー音楽会

開催日時:4月28日(日) (1)13:00〜13:30 (2)14:00〜14:30 (3)15:00〜15:30

場所 :1F北側エントランス(ONCA COFFEE横)

ミーナ天神1周年を記念して、福岡市で活躍する「西区フィルハーモニーオーケストラ 金管楽器メンバー」による演奏会を開催します。

※天候により中止になる場合があります。

スイカゲームリアル大会

開催日時:5月3日(金・祝)〜4日(土・祝) (1)10:00〜13:00 (2)14:00〜17:00

場所 :3F北側エスカレーターホール

人気の「スイカゲーム」がミーナ天神で楽しめる、リアル大会を開催します。

制限時間内でスコアを競い、スコア上位者にはミーナお買い物券プレゼント!

LINE友だちの方は誰でも1回ご参加できます。

アニバーサリー抽選会

開催日時:5月5日(日・祝)〜6日(月・振) 10:00〜20:00

場所 :3F北側エスカレーターホール

1年間の感謝を込めて、アニバーサリー抽選会を開催します。

4月21日(日)〜5月6日(月・振)の期間中の購入レシート3,000円(税込・合算可)毎に抽選会にチャレンジできます。

さらにLINE友だち限定クーポンまたはミーナカードご提示でプラス1回抽選可能。

抽選でミーナお買い物券30,000円分など合計1,000名様にミーナ天神限定の素敵なプレゼントが当ります。

また、4月19日(金)〜4月30日(火)はミーナカード10%ポイント還元キャンペーンも実施します。

※イベントは予告なく中止・変更となる場合があります。

アニバーサリーキャンペーン

アニバーサリー期間中に特別特典や割引を実施!

今回の記念祭ではテナント24店舗が参加します。

4月5日(金)にミーナ天神のLINE公式アカウントがスタート!

お得なキャンペーンや楽しいイベントの情報をお届けします。

アニバーサリー期間中は、イベントに参加いただけるクーポンやアニバーサリー抽選会プラス1回クーポンなどを配信予定です。

ミーナ天神は、これからも地域の方を中心に多くの人が集まる場所を目指したい、多くの方々にミーナ天神を愛していただきたいという想いを伝えます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アニバーサリー抽選会など豪華イベントが盛りだくさん!福岡・ミーナ天神「1st Anniversary Event」 appeared first on Dtimes.