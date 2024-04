大谷翔平選手×「BOSS」がコラボした期間限定ショップ　とんねるず・石橋貴明さんと川崎宗則さんも大興奮！

東京・表参道に登場した巨大な壁画。

6日にオープンする大谷翔平選手(29)とコラボしたファッションブラン「BOSS」の期間限定ショップ。

野球にインスパイアされたブルゾンやジャケットなど、13のアイテムが販売される。

5日のセレモニーには、大の野球好きで知られ、4日、プロ野球ソフトバンク戦で始球式を行った、とんねるずの石橋貴明さん(62)、元メジャーリーガーで「イット!」スペシャルキャスター・川崎宗則さん(42)が登場。

2人で、大谷選手を語り尽くした。

とんねるず・石橋さん「きょうのオープニングセレモニーに合わせて、大谷さん、きのうホームラン打って」

元メジャーリーガー・川崎さん「翔平さんって本当にわかってる!」

ファン待望の一発に期待が膨らんだ2人は...。

とんねるず・石橋さん「ムネリン、ことしはどのくらい打つと思う?」

元メジャーリーガー・川崎さん「去年、翔平さん40本以上打っているので、ことし40本以上、50本はいくんじゃないかなと思っています」

とんねるず・石橋さん「50本打って、50盗塁」「プレーオフ出て、ワールドシリーズ。そしてワールドチャンピオン。それで(WBC優勝みたいに)帽子を投げてほしい!」

元メジャーリーガー・川崎さん「翔平さん、あなたならできる! You can do it!」