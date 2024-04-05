【桜花賞】無敗馬アスコリピチェーノは5枠9番へ
4月7日（日）に阪神競馬場で行われる、第84回桜花賞（G1・3歳オープン・牝・芝1600m）の枠順は下記の通り。3戦3勝の無敗馬、アスコリピチェーノは5枠9番に入った。常に安定した走りでこのメンバーでは頭一つ抜けている印象。まともに走れれば無敗で桜の女王になる可能性は非常に高い。注目の発走は7日（日）15時40分。
【阪神JF】無敗の2歳女王誕生！アスコリピチェーノが無傷の3連勝チェルヴィニアはムルザバエフとのコンビ
1-1
ワイドラトゥール
牝3・55.0・北村友一
藤原英昭・栗東
1-2
クイーンズウォーク
牝3・55.0・川田将雅
中内田充正・栗東
2-3
イフェイオン
牝3・55.0・西村淳也
杉山佳明・栗東
2-4
キャットファイト
牝3・55.0・松山弘平
上原博之・美浦
3-5
シカゴスティング
牝3・55.0・浜中俊
庄野靖志・栗東
3-6
ハワイアンティアレ
牝3・55.0・池添謙一
松永幹夫・栗東
4-7
スウィープフィート
牝3・55.0・武豊
庄野靖志・栗東
4-8
コラソンビート
牝3・55.0・横山武史
加藤士津八・美浦
5-9
アスコリピチェーノ
牝3・55.0・北村宏司
黒岩陽一・美浦
5-10
セキトバイースト
牝3・55.0・藤岡佑介
四位洋文・栗東
6-11
ライトバック
牝3・55.0・坂井瑠星
茶木太樹・栗東
6-12
ステレンボッシュ
牝3・55.0・J.モレイラ
国枝栄・美浦
7-13
テウメッサ
牝3・55.0・岩田望来
金成貴史・美浦
7-14
ショウナンマヌエラ
牝3・55.0・岩田康誠
高野友和・栗東
7-15
エトヴプレ
牝3・55.0・藤岡康太
藤岡健一・栗東
8-16
セシリエプラージュ
牝3・55.0・M.デムーロ
中村直也・栗東
8-17
マスクオールウィン
牝3・55.0・津村明秀
牧光二・美浦
8-18
チェルヴィニア
牝3・55.0・B.ムルザバエフ
木村哲也・美浦