『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』初の家庭用ゲーム『舞台奏像劇 遙かなるエルドラド』OP主題歌CD発売決定
家庭用ゲーム『少女☆歌劇 レヴュースタァライト 舞台奏像劇 遙かなるエルドラド』のOP主題歌「Star Darling」を収録したCDが、6月26日に発売される。
◆ゲームオープニングムービー
2017年からプロジェクトがスタートし、舞台、アニメ、映画、アプリゲームなど様々な展開を見せる『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』。プロジェクト初の家庭用ゲーム『少女☆歌劇 レヴュースタァライト 舞台奏像劇 遙かなるエルドラド』は、8月8月に発売される。
「Star Darling」
PCCG-02367 / 1,500円(税込)
■CD収録曲
M1.Star Darling
M2.タイトル未定 ※新曲
M3.Star Darling(short Size)
M4.Star Darling(Instrumental)
M5.タイトル未定(Instrumental)※新曲
【アーティスト】
「スタァライト九九組」
小山百代 三森すずこ 富田麻帆 佐藤日向 岩田陽葵 小泉萌香 相羽あいな 生田 輝 伊藤彩沙
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