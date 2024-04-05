家庭用ゲーム『少女☆歌劇 レヴュースタァライト 舞台奏像劇 遙かなるエルドラド』のOP主題歌「Star Darling」を収録したCDが、6月26日に発売される。

◆ゲームオープニングムービー

2017年からプロジェクトがスタートし、舞台、アニメ、映画、アプリゲームなど様々な展開を見せる『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』。プロジェクト初の家庭用ゲーム『少女☆歌劇 レヴュースタァライト 舞台奏像劇 遙かなるエルドラド』は、8月8月に発売される。

OP主題歌は、本作のメインキャスト9人のユニット「スタァライト九九組」による今回のゲームのための書き下ろし楽曲となっている。カップリングには、今回のCDのために書き下ろされた「スタァライト九九組」による新曲も収録されるとのことだ。



「Star Darling」

2024年6月26日(水)発売
PCCG-02367 / 1,500円(税込)

■CD収録曲
M1.Star Darling
M2.タイトル未定 ※新曲
M3.Star Darling(short Size)
M4.Star Darling(Instrumental)
M5.タイトル未定(Instrumental)※新曲

【アーティスト】
「スタァライト九九組」
小山百代　三森すずこ　富田麻帆　佐藤日向　岩田陽葵　小泉萌香　相羽あいな　生田 輝　伊藤彩沙

関連リンク

◆『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』オフィシャルサイト