エコグッズの販売や地球にやさしいワークショップイベントも！MOMOテラス(モモテラス)「9周年〜SGDsカーニバル〜」

商業施設を中心にコミュニケーション活動をトータルにサポートする「アド・ウォーク」は、住商アーバン開発が運営する『MOMOテラス(モモテラス)』で、国際連合教育科学文化機関が1969年に提起した記念日4/22「地球の日(アースデー)」にちなんで「も、もっと!ちきゅう(9)にやさしく」をコンセプトとした「9周年〜SGDsカーニバル〜」の企画立案から実施までのサポートをします。

MOMOテラス(モモテラス)「9周年〜SGDsカーニバル〜」

4/25が誕生日となる『MOMOテラス』の各店からは、4/20〜5/6まで開催の9周年催事の期間中、さまざまなエコアイテムの販売を行います。

また、地球や環境問題について考えるきっかけとなるよう、一人ひとりの自由な発想と行動を促すことを目的にイベントを展開します。

中でも今回は、参加の方が実際に自転車を漕いでミキサーを動かしミックスジュースを作り試飲まで体験できる「自転車発電で桃入りミックスジュースをつくろう」や、

2023年のクリスマスで『MOMOテラス』館内に展示したフラッグ装飾の生地をリメイクした「世界にひとつだけのポーチプレゼント」が注目のイベントです。

「“も、もっと!ちきゅう(9)にやさしく”9周年イベント〜SDGsカーニバル〜」概要

【4/20(土)・21(日)各日10:00〜】世界にひとつだけのポーチプレゼント<各日先着200名>

〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

[時間]各日10:00〜

[場所]1F マルシェ広場

各当日のお買上げレシート2,000円(税込・合算可)以上提示で、2023年のクリスマスフェアで館内に展示したフラッグ装飾の生地をリメイクしたオリジナルポーチを各日先着200名へプレゼントします。

※一人1個限り

※色・柄・形は選べません

※予定数に達し次第終了

※レシート対象外店舗:フレンドマート

【4/20(土)13:00〜順次】京都橘大学「えしかるず橘」によるエコバッグ&缶バッジ ワークショップ<参加無料>

〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

[時間](1)13:00〜 (2)14:00〜 (3)15:00〜 (4)16:00〜

※各回開始の30分前より整理券を配布します。

[場所]1F マルシェ広場

[定員]各回先着10名様 ※予定数に達し次第終了

協力:京都橘大学

エシカル消費を広める活動をしている団体「えしかるず橘」によるワークショップを開催。

ペンやスタンプなどを使って自由に描く「エコバッグ」や、山科区の名所や特産品をモチーフにした「缶バッジ」を作成することができます。

【4/21(日)13:00〜順次】ごみがアクセサリーに生まれ変わる 佛教大学×京都府 海洋ゴミを使ったアクセサリー作り<参加無料>

〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

[時間]13:00〜16:30(各回毎時00分・30分開始)

※各回開始の30分前より整理券を配布します。

[場所]1F マルシェ広場

[定員]各回先着5名様 ※予定数に達し次第終了

協力:佛教大学・京都府

佛教大学の学生が海や川で集めたプラスチックごみを再利用し、レジン(樹脂)を使ってアクセサリーに生まれ変わらせる体験ができます。

お子様でも簡単に制作できる、かわいいイヤリングやヘアゴムを手作りしながら、海洋ゴミに目を向ける機会にします。

参加者全員に「京都府オリジナルマイボトル」をプレゼント。

【4/27(土)・28(日)各日10:30〜順次】フレンドマート プレゼンツ 自転車発電で桃入りミックスジュースをつくろう<各回先着10名>

〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

[時間](1)10:30〜 (2)11:30〜 (3)12:30〜 (4)13:30〜 (5)14:30〜

[場所]1Fアトリウム

[定員]各回先着10名様 ※予定数に達し次第終了

協力:フレンドマート

自転車を漕いだ力でミキサーを動かして、桃入りのミックスジュースを作ります。

出来上がったジュースは試飲できます。

会場では、発電している消費電力を確認できそのほか日常で使用されている電力量などを学ぶことができます。

【4/27(土)・28(日)各日10:00〜16:00】古着でキャッシュバック<各日先着300名限定>

〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

[時間]10:00〜16:00

[場所]1Fアトリウム

※お買物券の配布は予定数に達し次第終了しますが、

回収受付は16:00まで行います。

※回収対象外の場合、お買物券のお渡しはできません。

共催:認定NPO法人 ブリッジ エーシア ジャパン 古着リサイクルプログラム「フルクル」

不要になった衣類を持参いただき、MOMOテラスLINE公式アカウントより配信されるクーポンを提示すると、1,000円(税込)以上のお買上げで利用できるお買物券(300円分)をプレゼントします。

【4/27(土)・28(日)各日10:30〜順次】ドライフラワーを使ったプチブーケ作り

〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

[時間](1)10:30〜 (2)13:00〜 (3)15:00〜 (4)17:00〜(約30分)

※各回開始の30分前より整理券を配布します。

[場所]1Fアトリウム

[費用]お一人様 990円(税込)※お支払いは現金のみ

[定員]各回先着6名様 ※予定数に達し次第終了

協力:ちきりやガーデンMOMOテラス店

おしゃれなフレームに入れて飾れるドライフラワーを使ったプチブーケを作ります。

『MOMOテラス』で取り組むSDGs

『MOMOテラス』では、今回の“ちきゅうにやさしく”9周年のイベントを通じて「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」(SDGs7)や「つくる責任、つかう責任」(SDGs12)の貢献に寄与します。

また、継続して地元の学校や団体によるイベントや発表(音楽・スポーツ・催事等)へ積極的に場を提供しています。

学生のみなさまには課外活動や社会活動での実践を学べる場としてご活用いただき、その場にご参加の方々の楽しみにもつながる取り組みとして「質の高い教育をみんなに」(SDGs4)や「住み続けられるまちづくりを」(SDGs11)へ貢献し、地域の社会的価値をさらに創出します。

MOMOテラス_SDGs4.7.11.12

■“も、もっと!ちきゅうにやさしく”

「9周年イベント〜SDGsカーニバル〜」ポスター

※諸般の事情により、記載の営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post エコグッズの販売や地球にやさしいワークショップイベントも!MOMOテラス(モモテラス)「9周年〜SGDsカーニバル〜」 appeared first on Dtimes.