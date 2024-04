和の香りを探求した新ライン「J-Scent；Profound」をお披露目！J-Scent（ジェイセント）「Esxence 2024」ブース

和の香水ブランド「J-Scent(ジェイセント)」を企画製造販売するルズは、2024年3月6日(水)からイタリア・ミラノで4日間開催された世界的な香水イベント「Esxence 2024」に出展しました。

「J-Scent」は、2024年3月6日(水)からイタリア・ミラノで4日間開催された世界的な香水イベント「Esxence 2024」にブースを出展。

3度目の出展効果で、すでにJ-Scentを認知している来場者が多く、正規販売代理店Release S.r.l.のブースにも展示されたことで、イタリア国内での取り扱い店舗数拡大が会期中に決定。

ニッチフレグランスでとりわけ評価の高い店舗「50ml」での取り扱いが決定したことも、大きな成果となりました。

また、日本国内の香水愛好家の間でも話題となった、海外先行発売予定のJ-Scentのラグジュアリーライン『J-Scent; Profound』(ジェイセント プロファウンド)の発表も行われました。

Esxenceとは

2009年からイタリアで開催されている国際芸術香水イベント。

世界のフレグランスブランドが出展し、多くの専門家や愛好家、業界関係者が集う大規模な見本市です。

今回は昨年より2倍ほど広い会場で、入場待ちの行列ができるほどの盛り上がりとなりました。

“日本の香水ブランド『J-Scent』” 認知度と今後への期待の高まりを実感

過去2回のEsxence出展や、すでにイタリアでの販売を開始している影響、そして2月に正規販売代理店Release S.r.l.との契約を締結していることをうけ、日本の香水ブランドである『J-Scent』の存在を認知している来場者が多数を占めました。

業界関係者・一般客問わず、『J-Scent』ブースを訪れる人が途切れず、会場内のクチコミで広がった評判により、人だかりができるほどの大盛況となりました。

J-Scentファンからは、「イタリアで買えるようになって本当に嬉しい!」という声が集まる4日間となりました。

また、来場者は「ラムネ」や「花見酒」といった和をテーマにしたユニークな香りを、日本の文化や背景を解説しながら体験してもらいました。

本年度は過去2回と異なり、日本国内のベストセラーである香り「和肌」(Yawahada)の人気が高く、ソフトでデリケートな印象の香りが評価される傾向を感じました。

日本で企画から製造、販売を行うパフューマリーだからこそ表現できる領域の香りが、EU諸国の香水市場に新しい価値観を与えることができると確信しています。

『J-Scent』香りについてのコメント

ほうじ茶/Roasted Green Tea:アメリカのベストセラーとして紹介

「香ばしさが不思議と落ち着く香り」

「ほうじ茶を飲んでみたい。探してみようと思う」

和肌/Yawahada:日本国内のベストセラーとして紹介

「優しい香りで、日本で人気があるというのが納得できる。」

「軽い香りをまとうのも、周りの人にとって大切だというのがわかる」

「(柔らかな香りを纏う)日本人の、他人を思いやる精神を尊敬する」

花見酒/Hanamizake

「目をつぶると桜が広がるピンクの景色が見えた。」

「桜の下でお酒を飲んでみたい。日本人が羨ましい。」

和の香りの世界を探求し生まれた新ライン『J-Scent;Profound』をどこよりも早くお披露目

『J-Scent』のラグジュアリーラインとして海外先行発売予定の『J-Scent; Profound』。

3種の香りを、ブースに来場の方に体験いただきました。

『J-Scent; Profound』香りについてのコメント

天狐/Sacred Animal

「アニマリックだけど強くなく、自然に馴染む。」

「柔らかい毛並みを本当に想像できる。」

誓い/Ume Amaretto Oath

「梅酒を飲んだことがあり、大好き。イタリアと日本を混ぜてくれてありがとう。」

「おいしそうな香り!」

「こんなリキュール飲んでみたい!」

茗荷/Beyond Oblivion

「フレッシュな香りがとてもいい。」

「茗荷は食べたことないけど、サラダとかに入れてみたい。おいしくなりそう。」

「(“茗荷を食べると物忘れをする”という迷信を組み込んだ香りのストーリーを読んで)記憶を消していくのも人生の大切なこと」

イタリア市場での活動

2022年のEsxence初出展で「ヨーロッパ圏でJ-Scentの発売をして欲しい!」との声が多数あり、同年12月にイタリア支社 LUZ Fragrance Italy S.r.l.を設立しました。

2023年夏よりイタリアの香水専門店にて『J-Scent』の販売を開始。

2024年2月には、イタリアの正規販売代理店として、Release S.r.l.と契約締結しました。

