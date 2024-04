元Stray Kids キム・ウジン、3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」スケジュールを公開

元Stray Kidsのキム・ウジンが、本格的なカムバックのカウントダウンに突入した。SMエンターテインメントの音楽パブリッシング子会社であるKREATION MUSIC RIGHTS(以下、KMR)は本日(5日)、プロデュースレーベルであるKustomadeとキム・ウジンの公式SNSを通じて、3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」のスケジュールを公開した。

キム・ウジンは自ら髪を切る姿を通じて、過去の姿は捨てて、前を向いて進んでいく。スケジュールによるとキム・ウジンは9日、タイトルポスターを皮切りに予告イメージ、トラックリスト、ハイライトメドレーなどを順次公開する。特に、2本のタイトル曲のミュージックビデオ予告映像を公開するなど、キム・ウジンの音楽的な変身を垣間見ることができる多彩なコンテンツが予告された。キム・ウジンは、ファンともさらに多様な方法でコミュニケーションを続けていく。5日にはファンコミュニケーションブラットフォーム「bubble」、15日にはグローバルファンダムライフプラットフォーム「Weverse」コミュニティを開設し、ファンとのコミュニケーションの場を拡大する。彼は自分の日常を共有し、各プラットフォームを通じてスペシャルイベントを行い、ファンと緊密にコミュニケーションをとる予定だ。3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」は、前作の2ndミニアルバム「The moment:美成年、Bounce」の発売以来、約8ヶ月ぶりに発表するニューアルバムだ。Kustomadeから初めて披露するアルバムであると同時に、自分を抑圧していた全てのものから解放され、自分だけの道を歩むというキム・ウジンの覚悟のようなアルバムだ。3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」は22日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。