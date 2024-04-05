2023Ç¯ÅÙ¤Î°û¿©Å¹¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë¡¡¶ÈÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡Ö¼ò¾ì¡¦¥Ó¥ä¥Û¡¼¥ë¡×¤¬ºÇÂ¿
2023Ç¯ÅÙ¤Î°û¿©Å¹¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î°û¿©Å¹¤ÎÅÝ»º¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ56%Áý¤Î802·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áµîºÇÂ¿¤Ï2019Ç¯ÅÙ¤Î784·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸÷Ç®Èñ¤ä¿©ºà¤Î²Á³Ê¹âÆ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÅÝ»º¤¬µÞÁý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÈÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ò¾ì¡¦¥Ó¥ä¥Û¡¼¥ë¡×¤¬207·ï¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅìÍÎÎÁÍýÅ¹¡×¤Î130·ï¡¢¡ÖÀ¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¡×¤Î90·ï¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£