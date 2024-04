YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第424回の詳細が発表となった。

第424回は、「Bling-Bang-Bang-Born」が全世界累計2億回再生、先日公開された「Creepy Nuts - Bling‐Bang‐Bang‐Born / THE FIRST TAKE」も4週間で4,300万回再生と国内外から大注目の1MC1DJのHIPHOPユニット・Creepy Nutsが再び「THE FIRST TAKE」に登場する。

披露するのは、「Bling-Bang-Bang-Born」と同じく世界的な流行を見せるジャージードリルを取り入れた「ビリケン」。

Official髭男dismやAwichなどのMVを手がける新保拓人監督が手掛け、SHINGO★西成やHIDADDYなどR-指定の地元である大阪の仲間が出演したMVも記憶に新しい「ビリケン」は、足の裏で幸せを呼び込む神様であるビリケンと、韻を踏むことで人々に悦びを届けるラッパーを重ね合わせたR-指定のリリック、そしてDJ松永によるジャージードリルを軸とした中毒性の高いトラックが印象的な楽曲。

そんな本楽曲をR-指定、DJ松永のスキルが光る「THE FIRST TAKE」だけの一発撮りのスペシャルライブバージョンで披露する。本日・4月5日(金)22:00よりYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にてプレミア公開となる。