2019年9月、惜しまれながらも解散したShiggy Jr.が、2024年3月、結成11周年をきっかけに“再集結”。当初は10周年での再集結を予定していたが間に合わず、11周年のタイミングになったという。

そして、リリースすることがアナウンスされていた新作音源となる『LIFE GOES ON -EP』を、4月6日にデジタルリリースすることが決定。本作のジャケットイラストは、漫画家・イラストレーターの江口寿史が手掛けていることも発表された。

Shiggy Jr.は、『LIFE GOES ON -EP』をリリース後、6月2日(日)渋谷WWWXにて『Shiggy Jr. 11th Anniversary ONE MAN LIVE “LIFE GOES ON”』を開催することが決定している。チケットは4月13日(土)10:00より一般発売がスタートする。