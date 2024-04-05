¡Ö¶âµû¤¹¤¯¤¤¤Î²°Âæ¡×¤Ç16ºÐ¾¯Ç¯¤ò¿¼Ìë¤Þ¤ÇÆ¯¤«¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÏªÅ·¾¦¤ÎÃË½÷6¿ÍÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
º×¤ê¤Î¶âµû¤¹¤¯¤¤¤Î²°Âæ¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¤ò¿¼Ìë¤Þ¤ÇÆ¯¤«¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÏªÅ·¾¦¤ÎÃË½÷6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÏªÅ·¾¦¤Î¾¾ËÜ·ò¼£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤È°æ¾åÏÂÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤éÃË½÷6¿Í¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º×¤ê¤Î¶âµû¤¹¤¯¤¤¤Î²°Âæ¤Ç¡¢16ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¤ò18ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼Ìë¤Þ¤ÇÆ¯¤«¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â10¿Í¤Î¾¯Ç¯¤ò¸áÁ°6»þ¤«¤é¿¼Ìë1»þ¤Þ¤ÇÆ¯¤«¤»¡¢ÃÙ¹ï¤¹¤ë¤ÈË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤«¶¯Åð¤µ¤»¤ë¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢À©ºÛ¶â¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£