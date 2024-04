「TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-」ジャケ写

TM NETWORKデビュー40周年を記念する、トリビュート+オリジナル(原曲)の2枚組アルバムが5月15日に発売される。

TM NETWORKの楽曲をストレートに、または新たな解釈でカバーすることで、彼らが紡いできた物語に新たなページが書き加えられる。

トリビュート盤[Disc1]の参加アーティストは(五十音順)、CAPSULE、GRe4N BOYZ、くるり、坂本美雨、澤野弘之feat. SennaRin、西川貴教、乃木坂46、B’z、ヒャダイン with DJ KOO、松任谷由実 with SKYE、満島ひかりに決定。

収録楽曲・ジャケット写真もあわせて発表された。作品情報タイトル:TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-発売日:2024.5.15(水) RELEASE品番:ESCL-5948~5949価格:4,500円+税レーベル:EPIC Records Japan形態:2CD[DISC 1] TM NETWORKの楽曲を、多様な形式でカバー収録[DISC 2] DISC1収録曲のオリジナル(原曲)を収録【初回盤】デジパック仕様<収録内容>*曲順未定[Disc1] TRIBUTE*参加アーティスト名 五十音順●CAPSULE 「Self Control (方舟に曳かれて)」●GRe4N BOYZ 「SEVEN DAYS WAR」●くるり 「STILL LOVE HER (失われた風景)」●坂本美雨 「TIMEMACHINE」●澤野弘之 feat. SennaRin 「BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて)」

●西川貴教 「LOVE TRAIN」●乃木坂46 「BE TOGETHER」●B’z 「Get Wild」●ヒャダイン with DJ KOO 「Maria Club (百億の夜とクレオパトラの孤独)」(Remix)●松任谷由実 with SKYE 「Human System」●満島ひかり 「ELECTRIC PROPHET (電気じかけの予言者)」[Disc2] TM NETWORK*曲順未定●Self Control (方舟に曳かれて)●SEVEN DAYS WAR●STILL LOVE HER (失われた風景)●TIMEMACHINE●BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて)●LOVE TRAIN●BE TOGETHER●Get Wild ●Maria Club (百億の夜とクレオパトラの孤独)●HUMAN SYSTEM●ELECTRIC PROPHET (電気じかけの予言者)