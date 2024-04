フィールドスリーは、IPX8防水に対応し、水中でもケース不要で本体そのままで撮影ができ、4K撮影も可能な小型アクションカメラ「F3ACWF-01」を4月5日に発売します。

フィールドスリー 小型アクションカメラ「F3ACWF-01」

メーカー希望販売価格:17,800円(税込)

販売開始時期:2024年4月5日出荷開始予定

「F3ACWF-01」は、本体サイズ53.7mm×45mm、重量約100gと軽量コンパクトサイズながら、4K解像度までの動画撮影に対応し、防水ケースを使用せず本体そのままで使用可能な防水性能を備えたアクションカメラです。

ダイビングやスノーボードなどの一瞬のアクティブシーンをのがさず撮影でき、家族や友人とでかける旅行や、お子様の運動会などのイベントまで、幅広いシーンで使用できる製品です。

「F3ACWF-01」は、4K30fpsの高解像度の動画や、1,200万画素の高画質な写真を撮ることができます。

また、IPX8相当の防水性能で、防水ケースがなくても水深21mまで撮影可能。

海やプールでのアクティビティにも最適です。

そのほか、電子式手振れ補正機能搭載で、揺れの激しい場面でもスムーズに撮影することができます。

53.7mm×45mmのコンパクトなサイズでアクティブシーンはもちろん、旅行や日常でも気軽に持ち歩けます。

専用アプリで遠隔操作

iSmart DV2アプリを使用することで、スマートフォンやタブレットを使用してカメラをリモート制御することができます。

最大容量128GBのMicro SDカード対応

Micro SDカード(別売り)を挿入できるスロットがあり、ストレージは最大128GBまで対応しています。

取付マウント10種付属

豊富な取付マウント付属で、シーンによって使い方を変えることができます。

今回、量販店をはじめ法人向けに、オープン価格にて販売展開します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 4K、IPX8防水対応のコンパクトカメラ!フィールドスリー 小型アクションカメラ「F3ACWF-01」 appeared first on Dtimes.