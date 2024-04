AWSビジネスを強化！豆蔵「AWS 100 APN Certification Distinction」認定

豆蔵デジタルホールディングスの事業会社である「豆蔵」は、Amazon Web Servicesの認定資格保有数が100を超える企業として、2024年3月、「AWS 100 APN Certification Distinction」に認定されました。

豆蔵「AWS 100 APN Certification Distinction」認定

「AWS 100 APN Certification Distinction」は、AWSパートナーネットワーク(APN)企業において、AWS認定資格取得数が100名に達した際にAWSより認定される制度です。

豆蔵においては、資格保有数が100に達し、そのうち49%がプロフェッショナル・専門知識レベルの認定資格を取得しています。

また、5名がAWSの認定資格12個すべてを保有する「AWS All Certifications Engineers」に該当し、1名が「AWS Top Engineers」としてAWSより表彰されています。

豆蔵のAWSに関する今後の展開

豆蔵は、コンサルティングおよび教育サービスを提供するテクノロジーコンサルティングファームであり、お客様がテクノロジーを、ビジネスの変革を実現するための武器にすることを目指しています。

豆蔵はソフトウェアモダナイゼーションに関するコンサルティングに加え、AI/ML領域のコンサルティングも展開しています。

また、これらの技術や知見をお客様へトランスファーするための人材育成サービスもあわせて提供しており、お客様自身がAWSの特性を深く理解できます。

AWSを中心としたクラウドサービスを活用する最大のメリットは、ビジネスの変化に迅速に対応できる点にあります。

豆蔵は今後も引き続きAWSを活用することで、スケーラビリティ、コスト効率、セキュリティの向上に対するニーズに応えていきます。

