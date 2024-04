全国どこでも暮らしの悩みを電話で相談できる！日本司法支援センター東京地方事務所「司法書士による無料電話法律相談会」

日本司法支援センター東京地方事務所は、令和6年4月18日(木)に「法テラスの日」記念 司法書士による無料電話法律相談会を開催します。

日本司法支援センター東京地方事務所「法テラスの日」記念「司法書士による無料電話法律相談会」

日程 :令和6年4月18日(木)

時間 :法テラス東京(新宿) 午後1時30分から午後7時30分まで

法テラス多摩 午後1時30分から午後5時30分まで

※事前予約制

相談料 :無料

相談方式 :電話相談

予約事務所 :法テラス東京(新宿)、法テラス多摩

予約方法 :予約事務所へ事前に電話でお申し込みください。

予約受付時間:平日午前9時から午後5時まで

※予約が定員に達した場合、受付を終了しますので、御了承ください。

電話番号 :法テラス東京(新宿) 050-3383-5307

法テラス多摩 050-3383-5327

〔相談の一例〕

*敷金返還、借金問題

*登記、相続・遺言、成年後見

*その他暮らしの法律相談 等

法テラスは、総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。

(総合法律支援法 第14条)

法テラスは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して、その業務の迅速、適切かつ効果的な運営を図ります。

(総合法律支援法 第2条)

