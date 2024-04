(G)I-DLE ウギ、先行公開曲「Could It Be」MV公開…特別な夢の世界にリスナーを招待

(G)I-DLEのウギが、特別な夢の世界にリスナーを招待した。



5日の18時、所属事務所のCUBEエンターテインメントは、ウギの1stミニアルバム「YUQ1」の先行公開曲「Could It Be」のミュージックビデオを公開した。



ミュージックビデオで彼女は、キラキラと光るギターを手に、火花が散る中で楽しそうに歌っている。



「Could It Be」は、Juno、Prophet-5、OP-1など1970年代のアナログ楽器だけが表現できるレトロなサウンドが特徴だ。一つの夢のような一日を振り返らせ、まるで心地のよい夢を見ているような感覚を与える。



そこにウギの魅力的な歌声が加わった「Could It Be」は、今の季節にぴったりの清涼感を与えるだけでなく、全ての歌詞が英語で構成され、韓国国内外のリスナーすべてを魅了すると期待されている。



ウギは23日午後6時、各音楽配信サイトを通じて1stミニアルバム「YUQ1」を発売する。24日にはCDも発売される。