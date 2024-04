aespa、Netflix映画「REBEL MOON - パート2: 傷跡を刻む者」のテーマ曲を担当！

aespaがNetflix映画「REBEL MOON - パート2: 傷跡を刻む者」のテーマ曲を歌う。4日、米・ロサンゼルス出身の韓国系DJであるTOKiMONSTAとコラボした「Die Trying」がリリースされ、注目を浴びた。同曲は劇中、ネメシス役を演じるペ・ドゥナのテーマ曲だ。本日(5日)、EPとしても発売された今回のテーマ曲のラインナップには、aespaの他にもカナダのシンガーソングライターJessie Reyez、ラテンポッププロデューサーTainyとドミニカ共和国出身のラッパーTokischa、Black Coffee、Kordhellなど多彩なグローバルアーティストらが参加した。

今月19日に公開される「REBEL MOON - パート2: 傷跡を刻む者」は、惑星の片隅の平和な村に支配勢力が威嚇を加えると身分を隠し、街で静かに住んでいた異邦人のコラと惑星のアウトサイダー戦士たちが集まり、銀河系の運命をかけた戦闘に出る物語を描く。「300 〈スリーハンドレッド〉」「マン・オブ・スティール」のジャック・スナイダー監督が演出を手掛け、ソフィア・ブテラ、ジャイモン・フンスー、エド・スクライン、ミキール・ハースマン、ペ・ドゥナらが出演する。aespaはAppleオリジナル映画「テトリス」のテーマ曲「Hold On Tight」、TVアニメ「ポケットモンスター」のオープニングテーマ曲「We Go」から、最近公開されたApple TV+ミュージカルシリーズ「Fraggle Rock: Back to the Rock」のOST「Get Goin'」まで多数のOSTを歌い、注目を集めた。