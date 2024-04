5月10日~12日に恵比寿ガーデンプレイス全域にて開催される『EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN』の、出演者やDJなど23のプログラムが一挙に追加発表された。

(関連:KESEN ROCK FESは5年ぶり開催、THE SOLAR BUDOKANは中止……各地恒例フェス、2024年の動向を探る)

今回発表されたのは、5月10日の藤原さくら×優河によるJane Jade、MALIYAら、5月11日のYANCY&井上銘、MARIANA、KATIMI AIら、5月12日のEmi Meyer with Special Guest、井上銘&小沢咲希duoらといった23のプログラム。

ザ・ガーデンホール、ザ・ガーデンルーム、BLUE NOTE PLACE、センター広場、時計広場にて、BLUE NOTE PLACEがセレクトした著名アーティストから若手アーティストまで、多ジャンルの生演奏ライブやDJプレイなど、バラエティ豊かな音楽を楽しむことができる。

さらに、恵比寿ガーデンプレイスのプライムリブ専門店 ロウリーズ・ザ・プライムリブと、ラグジュアリーホテル ウェスティンホテル東京によるピクニックフードトラックも登場。また、『アメリカンポーク・キューバサンド・フェスティバル』と題し、キューバサンドの名店 DUCKDIVE、PAN、SUNSETBEER FCの3店舗の出店が決定した。

5月10日に行われるプログラム『Celebrate 30th Anniversary of YEBISU GARDEN PLACE with SHINICHI OSAWA -MONDO GROSSO DJ SET- Produced by クリス・ペプラー』と、5月12日出演のEmi Meyer with Special Guestのチケットは、本日4月5日18時よりイープラスにてオフィシャル先行がスタート。なお、今後も随時出演者が発表される。

(文=リアルサウンド編集部)