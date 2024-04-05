PENTAGON キノ、2度目となるソロ来日公演が決定！4月と5月に横浜＆大阪で開催

PENTAGONのキノが、4月29日（月・祝）にKT Zepp Yokohama、5月1日（水）にZepp Bayside Osakaにて、2度目となるソロ来日公演「KINO BORN NAKED Live in Japan」の開催を発表した。所属事務所NAKEDの公式X（旧Twitter）では「みなさんに会いに行きます。日本で会いましょう」と日本のUNIVERSE（PENTAGONのファン）との出会いを待ち遠しく思う本人映像が公開されている。

フルバンドで全曲リアレンジされた今回の公演は、ファンから愛されてきた曲から今年発売のソロ曲および未発売曲まで、多様な構成の舞台を披露する予定だ。公演は、横浜・2部制、大阪・1部制で開催され、チケットはmahocastにて絶賛発売中だ。

■公演概要

「KINO BORN NAKED Live in Japan」

〇横浜

2024年4月29日（月・祝）

1部 14:00〜 / 2部 18:00〜

KT Zepp Yokohama



〇大阪

2024年5月1日（水）

17:00〜

Zepp Bayside Osaka



＜チケット販売日程及び特典内容＞

3月30日（土）12:00〜4月28日（日）23:59

※全種チケット同時販売



・プレミアム・チケット：￥16,000



1. 前方席確約

2. フォトタイム＆ミニトーク（約10分間）

3. ハイタッチ

4. 未公開フォトカード各公演別1枚提供（3回各公演別デザイン異種）



・一般チケット：￥12,000



1. 未公開フォトカード各公演別1枚提供（3回各公演別デザイン異種）



その他詳細はこちらから



＜チケット販売先＞

・横浜1部

・横浜2部

・大阪公演