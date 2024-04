SOPHIAが、2024年は結成30年目、2025年はデビュー30年目を迎える。この2年を30周年期間とし、“もう一度SOPHIAがデビューする”をコンセプトに周年企画をスタートすることが発表となった。「復活したSOPHIAの本当の意味のリスタートがいよいよ始まります。今年は結成30年、来年はデビュー30年とアニバーサリーイヤーが2年続きます。2024年、もう一度SOPHIAがデビューします」──松岡充(Vo)

■30thライブハウスツアー<SOPHIA TOUR 2024 “Dear Boys and Girls and”>

7月15日(月祝) 東京 Spotify O-WEST

7月19日(金) 仙台 darwin

8月03日(土) 広島 Cave-Be

8月04日(日) 福岡 DRUM Be-1

8月13日(火) 兵庫 チキンジョージ

8月14日(水) 大阪 Banana Hall

8月16日(金) 愛知 ElectricLadyLand

※チケット情報は後日発表

※SOPHIA オフィシャルファンクラブEternal最速先行予約は公式HPにて近日発表

■ミニアルバム『Boys and』

2024年夏リリース予定

■ライブ映像作品『SOPHIA Premium Symphonic Night in 大阪城ホール』

2024年秋リリース予定

■松岡充主演舞台『Change the World』

公演期間:6⽉8⽇(⼟)〜16⽇(⽇) ※全11公演

会場 サンシャイン劇場

原作・脚本:秦建⽇⼦『Change the World』(河出書房新社刊)

演出:橋本昭博



▼出演

松岡 充/⾠⺒雄⼤(ふぉ〜ゆ〜)/剛⼒彩芽/

⽇向野 祥 福圓美⾥ ⽥中尚輝 塚本凌⽣ 平⼭佳延 杉江優篤 渡辺みり愛 ⻑⾕川⾥桃 ⾼橋明⽇⾹ 岩崎楓⼠ 宮岡⼤愛 林 千浪 甲斐千尋 塩出純⼦ ⽯井真司 塩⾒奈映/

槙尾ユウスケ(かもめんたる) ⻲岡孝洋 ぎたろー 吉⽥晃太郎/

藤原習作 築⼭万有美/⼤林素⼦/⾦⼦ 昇



主催・製作:2024舞台Change the World製作委員会

制作:Ask

公式サイト:http://askcoltd.com/ctw-stage/

公式X(旧Twitter):@CtwStage

テーマソング:SOPHIA「あなたが毎⽇直⾯している 世界の憂鬱」(TOY'S FACTORY)



▼チケット

S席:(前売り)12,000円/(当⽇)12,500円

A席:(前売り)9,500円/(当⽇)10,000円

※全席指定・税込

⼀般発売⽇ 2024年5⽉4⽇(⼟・祝)10:00〜

●プレイガイド

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/change/ [Pコード:525-914]

イープラス https://eplus.jp/change/

ローソンチケット https://l-tike.com/change/ [Lコード:35345]

(問)サンライズプロモーション東京 0570-00-3337

【先行予約】

SOPHIA オフィシャルファンクラブEternal先行予約:4/8(月)受付開始

松岡充 official site 7zoo7先行予約:4/8(月)受付開始

※詳細は公式HPにて



関連リンク

◆SOPHIA オフィシャルサイト

◆SOPHIA オフィシャルTwitter

◆SOPHIA オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SOPHIA オフィシャルファンクラブ「Eternal」

2022年、9年の時を経て日本武道館公演で復活を遂げ、昨年2023年10月にKアリーナ横浜で行われた伝説のライブシリーズ<SOPHIA LIVE 2023「獅子に翼V」>で20年ぶりに古巣トイズファクトリーとの契約を電撃発表したSOPHIA。“もう一度SOPHIAがデビューする”というコンセプトをもとに、結成時より30年変わらぬバンドロゴを松岡が新たに手描きし、刷新されたロゴが公開となったことに加え、30周年企画第一弾として、4つの活動予定が一挙発表された。一つ目は、1995年デビュー時に行った全国ツアー<SOPHIA TOUR '95 “Dear... Boys & Girls”>をオマージュしたライブハウスツアー<SOPHIA TOUR 2024 “Dear Boys and Girls and”>を7月より開催することが決定した。同ツアーは、東京、愛知、大阪、兵庫、仙台、広島、福岡の全国7箇所で行われるもの。1995年実施ツアーにならうというテーマゆえ、同規模キャパシティーのライブハウスを選択、チケット代も当時の価格\3,090のままで販売される。二つ目は、1995年にトイズファクトリーよりリリースし、デビュー作となったミニアルバム『BOYS』をオマージュした作品『Boys and』を今夏リリースするというもの。オリジナル作品としては11年ぶりとなる新曲だ。三つ目は、2024年3月に開催されたばかりのフルオーケストラと初共演したスペシャルライブ<SOPHIA Premium Symphonic Night in 大阪城ホール>の映像作品が今秋リリースされるというもの。大阪城ホールで行われた同公演は30周年イヤーのスタートを飾る大きな挑戦となり、大成功を収めたことはレポートでお伝えしたとおり。四つ目は、2024年に舞台デビュー20周年を迎える松岡充主演の舞台『Change the World』の上演が決定した。この『Change the World』は、「HERO」「アンフェア」等で知られる秦 建⽇⼦が脚本を担当、『サイレント・トーキョー』というタイトルで映画化された『And so this is Xmas』の続編で、三部作構成の⼆作⽬となる舞台だ。松岡の主演舞台はコロナ禍を経て実に5年ぶり。特筆すべきは、この話題作のテーマソングに、2023年10年にリリースしたSOPHIA最新シングル「あなたが毎⽇直⾯している 世界の憂鬱」が抜擢されるということだ。バンドを牽引する松岡の俳優活動も含め、SOPHIAのアニバーサリーを盛り上げていく。2010年、2013年と二度の活動休止を経て、ドラマティックな復活を果たしたSOPHIAの2年連続30周年企画に期待が高まるところだ。