Furui Rihoの1stアルバム『Green Light』と2ndアルバム『Love One Another』のアナログレコードが6月7日にリリースされる。アナログレコードリリースは自身初。4月5日より予約受付が開始される。1stアルバム『Green Light』は「第15回CDショップ大賞2023 北海道ブロック賞」を受賞した作品。プロデューサー・Yaffleと制作した「青信号」やライブでの人気も高い「I'm free」「Purpose」など9曲を収録。

アナログリリース情報



■『Green Light』https://www.hmv.co.jp/news/article/240403103発売日:2024年6月7日 (金)品番:HRLP346フォーマット:クリアイエローヴァイナル仕様 / アナログレコード収録曲Side A1. Purpose2. I'm free3. Sins4. 青信号5. Candle LightSide B1. でこぼこ2. 嫌い3. ABCでガッチャン4. Rebirth■『Love One Another』https://www.hmv.co.jp/news/article/240403103発売日:2024年6月7日 (金)品番:HRLP347フォーマット:クリアレッドヴァイナル仕様 / アナログレコード収録曲Side A1. LOA2. Super Star3. Your Love4. PSYCHO5. ウソモホントSide B1. ピンクの髪2. Friends (Album ver.)3. We are4. SAPPORO TOKYO