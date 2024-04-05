大貫妙子が、5月22日に最新ライブ＜Taeko Onuki Concert 2023＞を収録した音源作品と映像作品をリリース。その中から「都会」の映像を一部先行公開した。

世界中から愛される人気曲「都会」がパーマネントバンドともいうべき、小倉博和（Gt）、鈴木正人（Ba）、沼澤尚（Dr）、林立夫（Dr）、フェビアン・レザ・パネ（Pf）、森俊之（Key）にアレンジを担当する網守将平(Key)が加わった7人の演奏により極上のパフォーマンスが堪能できる。

また、7月には、大貫妙子コンサート＜ピーターと仲間たち2024＞の開催も予定されている。



リリース情報

『Taeko Onuki Concert 2023』

発売日：2024年5月22日（水）
CD:COCB-54368~9 \5,500(税込)
BD:COXA-1360 　\7,700(税込)
LP: COJA-9511~2 \6,050(税込)
※LPのみ7月24日発売
収録楽曲：
1.横顔
2.都会
3.船出
4.幻惑
5.街
6.朝のパレット
7.One Fine Day With You
8.Mon doux Soleil
9.Volcano
10.新しいシャツ
11.夢のあと
12.星の奇跡
13.虹
14.色彩都市
15.Happy-go-Lucky
16.突然の贈りもの
17.dreamland
収録日：2023年11月18日(土)
会場：昭和女子大学人見記念講堂

ライブ・イベント情報

大貫妙子コンサート＜ピーターと仲間たち2024＞
出演:大貫妙子(Vo)　フェビアン・レザ・パネ(Piano)　鈴木正人(Bass)　坂田 学(Drums)　伏見 蛍(Guitar)　網守将平(Keyboards)　toshi808(Sequencer)

7月3日(水)　東京・恵比寿ガーデンホール　18:00開場 19:00開演
(問)キョードー東京 　0570-550-799

7月6日(土)　大阪・Zepp Namba　16:00開場 17:00開演
(問)キョードーインフォーメーション　0570-200-888

7月9日(火)　東京・EXシアター六本木　18:00開場 19:00開演
(問)キョードー東京 　0570-550-799

関連リンク

◆大貫妙子 オフィシャルサイト
◆大貫妙子 オフィシャルX