大貫妙子、5月発売の最新ライブ作品より「都会」の映像を一部先行公開
大貫妙子が、5月22日に最新ライブ＜Taeko Onuki Concert 2023＞を収録した音源作品と映像作品をリリース。その中から「都会」の映像を一部先行公開した。
世界中から愛される人気曲「都会」がパーマネントバンドともいうべき、小倉博和（Gt）、鈴木正人（Ba）、沼澤尚（Dr）、林立夫（Dr）、フェビアン・レザ・パネ（Pf）、森俊之（Key）にアレンジを担当する網守将平(Key)が加わった7人の演奏により極上のパフォーマンスが堪能できる。
リリース情報
発売日：2024年5月22日（水）
CD:COCB-54368~9 \5,500(税込)
BD:COXA-1360 \7,700(税込)
LP: COJA-9511~2 \6,050(税込)
※LPのみ7月24日発売
収録楽曲：
1.横顔
2.都会
3.船出
4.幻惑
5.街
6.朝のパレット
7.One Fine Day With You
8.Mon doux Soleil
9.Volcano
10.新しいシャツ
11.夢のあと
12.星の奇跡
13.虹
14.色彩都市
15.Happy-go-Lucky
16.突然の贈りもの
17.dreamland
収録日：2023年11月18日(土)
会場：昭和女子大学人見記念講堂
ライブ・イベント情報
出演:大貫妙子(Vo) フェビアン・レザ・パネ(Piano) 鈴木正人(Bass) 坂田 学(Drums) 伏見 蛍(Guitar) 網守将平(Keyboards) toshi808(Sequencer)
7月3日(水) 東京・恵比寿ガーデンホール 18:00開場 19:00開演
(問)キョードー東京 0570-550-799
7月6日(土) 大阪・Zepp Namba 16:00開場 17:00開演
(問)キョードーインフォーメーション 0570-200-888
7月9日(火) 東京・EXシアター六本木 18:00開場 19:00開演
(問)キョードー東京 0570-550-799
関連リンク
◆大貫妙子 オフィシャルX