豪華体験が当たる抽選会やバタク・マシン体験！マイプロテイン「ウィリアムズ・レーシング・ファンゾーン」

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」は、F1日本グランプリに先駆けて開催される日本のファン向けイベント、ウィリアムズ・レーシングのファンゾーンに初登場します。

マイプロテイン「ウィリアムズ・レーシング・ファンゾーン」

マイプロテインは、2023年10月より、ウィリアムズ・レーシングのオフィシャル・ニュートリション・パートナーとしての役割の一環として、チームにスポーツ栄養製品と専門知識を提供することでサポートをしています。

ファンゾーンの来場者は、マイプロテインとウィリアムズ・レーシングの豪華体験が当たる抽選会に参加できるほか、マイプロテインの新製品を試したり、動体視力や反射速度を測定するバタク・マシンを体験することができます。

マイプロテイン、ウィリアムズ・レーシングをはじめとするパートナーの興奮が詰まったイベントを楽しめます。

ファンゾーン イベント概要

開催日程:2024年4月1日(月)から4月7日(日)午後0時から午後10時まで

なお、土曜日は午前10時オープン、最終日の4月7日は午前11時より午後8時までとなります。

開催場所:東京都渋谷区道玄坂2-5-8

東急東横線/渋谷駅 徒歩約1分、JR山手線/渋谷駅 徒歩約2分

ウィリアムズ・レーシングについて

ウィリアムズ・レーシングは、FIAフォーミュラ1世界選手権に参戦している歴史上もっとも成功したチームのトップ3の1つであり、およそ50年にわたり、地球上で最も速いスポーツの1つであるF1の最前線に立ってきました。

F1マシンのエンジニアリングとレースにおける比類なき伝統、そして忘れがたい時代を誇り、F1世界選手権のタイトルを16個も獲得しています。

高名な故フランク・ウィリアムズ卿とエンジニアリングのパイオニアであるパトリック・ヘッド卿によって1977年に設立されて以来、コスワース、ホンダ、ルノーとの提携により、チームは9度のコンストラクターズチャンピオンを獲得しています。

ドライバーの顔ぶれは伝説的で、7度のドライバーズ選手権トロフィーは、このスポーツの真のアイコンによってもたらされました。

(アラン・ジョーンズ、ケケ・ロズベルグ、ネルソン・ピケ、ナイジェル・マンセル、アラン・プロスト、デイモン・ヒル、ジャック・ビルヌーブなど)かつて歴史を築いたチームは、進化を遂げ、最前線に返り咲くという長期的なミッションのもと、再び歴史を築こうとしています。

THG Nutrition Limitedについて

THG Nutrition Limited(以下 ハットグループ)は2004年、Matthew Mouldingによって設立されました。

ライフスタイル、健康と美容に特化しており、自社ブランドを含む数々のブランドと共に日々成長を続けています。

ハットグループのブランドの一つであるマイプロテインは、イギリスを代表するスポーツ栄養ブランドです。

自社で製造からマーケティングまで行うことで、コストを最小限にするとともに世界最高レベルの生産ラインへの投資と品質管理を徹底し、様々な機関から各種認定を取得しています。

2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る商品はヨーロッパをはじめとする世界70ヵ国以上で展開しており、2021年9月時点で顧客は1,600万人を突破しています。

日本における海外ブランドとしてスポーツ栄養ブランド日本国内売り上げNO.1を獲得しています。

