音楽ユニット・TM NETWORKが5日、デビュー40周年を記念したトリビュートアルバム『TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-』(5月15日発売)の参加アーティスト11組を発表した。本作はトリビュートとオリジナル(原曲)からなる2枚組。ディスク1のトリビュートでは、TM NETWORKの楽曲を新たな解釈でカバーし、ディスク2には各曲のオリジナル音源が収録される。

参加アーティストは、CAPSULE、GRe4N BOYZ、くるり、坂本美雨、澤野弘之 feat. SennaRin、西川貴教、乃木坂46、B’z、ヒャダイン with DJ KOO、松任谷由実 with SKYE、満島ひかりに決定。あわせて収録楽曲とジャケット写真も公開された。■『TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-』参加アーティスト&収録曲(曲順未定)・CAPSULE 「Self Control(方舟に曳かれて)」・GRe4N BOYZ 「SEVEN DAYS WAR」・くるり 「STILL LOVE HER(失われた風景)」・坂本美雨 「TIMEMACHINE」・澤野弘之 feat. SennaRin 「BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて)」・西川貴教 「LOVE TRAIN」・乃木坂46 「BE TOGETHER」・B’z 「Get Wild」・ヒャダイン with DJ KOO 「Maria Club(百億の夜とクレオパトラの孤独)」(Remix)・松任谷由実 with SKYE 「Human System」・満島ひかり 「ELECTRIC PROPHET(電気じかけの予言者)」