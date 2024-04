ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」が展開する、ディズニーシリーズ「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」

「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」の復刻版第2弾として、「ミッキーマウス」のお顔をデザインした「2WAY FACE BAG / MICKEY」が登場します☆

マウジー ディズニー「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2WAY FACE BAG「ミッキーマウス」

受注期間:2024年4月5日(金)12:00 〜 5月6日(月) 23:59

お届け予定:2024年8月中旬

価格:各9,460円(税込)

カラー:BLACK、MULTI

サイズ:フリー

受注受付店舗:SHEL’TTER WEBSTORE ほか

「SEEK A SIGN=奇跡を求める」をテーマに、他に類を見ないボリュームでMOUSSYでしか表現出来ないアイテムを創り出した特別なディズニーコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」

前回発売時、大好評につき即完売となり、注目を集めたファッションアイテムが受注生産で復活しています!

第2弾として復刻するのは、眉ありのレトロな「ミッキーマウス」のお顔を、生地を重ねたりステッチを加えることで立体的に表現した、インパクト抜群のバッグ。

ハンドバッグとショルダーバッグの2WAY仕様なので、用途やコーディネートに合わせて楽しめるのも嬉しいポイントです。

カラーは統一感のある「BLACK」と、インパクト抜群な「MULTI」の2種類からセレクト可能。

にっこり笑顔の「ミッキーマウス」と一緒にお出かけできる、かわいいファッションアイテムです☆

レトロテイストな「ミッキーマウス」のお顔をデザインした、存在感抜群な2WAYバッグ。

SHEL’TTER WEBSTOREなどにて受注生産がスタートしている、マウジー「2WAY FACE BAG / MICKEY」の紹介でした☆

