東京上野にある「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に『Tokyo 7th シスターズ』とサンリオキャラクターズのコラボレーションイラストをイメージした、オリジナルメニューが登場!

限定ノベルティのほか、描き下ろしイラストを使用したグッズも販売されます☆

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「Tokyo 7th Sisters×Sanrio characters」

開催期間:2024年4月23日(火)〜5月21日(火)

※4月27日〜5月6日はゴールデンウィーク期間につき、営業時間・ドリンクプランが全日〈土日祝対応〉となります

営業時間:

平日:11:00〜20:00※2時間制。入場時間は全日フリーとなります土日祝日:10:00〜20:001)10:00〜11:302)12:00〜13:303)14:00〜15:30※各時間90分制、16時以降は好きな時間から最大90分利用できます

メニュー名・価格:

僕らの青空パフェ(ランダムキャラスタンド付)1,210円(税込)星屑☆ぜんざい(ランダムキャラスタンド付)1,210円(税込)CHECK’MATE CAKE(ランダムキャラスタンド付)1,430円(税込)My Boy Lunch(ランダムキャラスタンド付)1,760円(税込)晴海三姉妹のシーフード冷やし中華(ランダムキャラスタンド付)1,320円(税込)ナナシスウォーター(ランダムコースター付)880円(税込)

所在地:〒110-0005 東京都台東区上野2丁目14−30 パセラリゾーツ上野公園前店1F

東京上野にある、桜や紅葉など、上野の自然とリンクした装飾が店内を彩り、季節によって違った表情を楽しむことができる「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」

かわいいサンリオキャラクターたちと、四季のお花に囲まれながらアフタヌーンティーやピクニックが楽しめるカフェです。

そんな「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」に、スマートフォン向けアプリケーションゲーム『Tokyo 7th シスターズ』とのコラボメニューが登場。

『Tokyo 7th Sisters』とサンリオキャラクターズのコラボレーションイラストをイメージしたオリジナルメニューのほか、限定ノベルティ、描き下ろしイラストを使用したグッズの販売も実施されます☆

オリジナルメニューとして、ランダムコースターが付いた「ナナシスウォーター」のほか、フルーツゼリーやシャーベットを盛りつけた「僕らの青空パフェ」、

カラフルな星をトッピングした「星屑☆ぜんざい」や、レアチーズケーキとショコラムースをのせた「CHECK’MATE CAKE」、

スコーンをブルーはちみつやクリームチーズと共に味わえる「My Boy Lunch」や、青色のたれが印象的な「晴海三姉妹のシーフード冷やし中華」などがラインナップされます☆

限定ノベルティ

「Tokyo 7th Sisters×Sanrio characters」にてコラボメニューを注文された方に、限定ノベルティをプレゼント。

フードメニュー1つの注文につき、コラボアートを使用した「オリジナルキャラスタンド」全12種から1つ。

ドリンクメニュー1つの注文につき、ぎゅっと抱きしめ合うサンリオキャラクターと『Tokyo 7th シスターズ』のアートを使用した「オリジナルコースター」全12種からいずれか1つがプレゼントされます☆

オリジナルグッズ

グッズ名・価格:

・アクリルスタンド 各2,000円(税込)

・クリアファイル 各600円(税込)

・タペストリー 5,000円(税込)

・SD マグカップ 各1,500円(税込)

・ブロマイドセット(WITCH NUMBER 4)800円(税込)

・ブロマイドセット(SiSH)600円(税込)

・ブロマイドセット(NI+CORA)400円(税込)

・ブロマイドセット(サンボンリボン)600円(税込)

・缶バッジ(777☆SISTERS・全12種ランダム)500円(税込)

・SD 缶バッジ(777☆SISTERS・全12種ランダム)500円(税込)

・SD スタンド付きアクリルキーホルダー(全12種ランダム)800円(税込)

・SD ステッカー(全12種ランダム)600円(税込)

・SD ストローチャーム(全12種ランダム)400円(税込)

・アクリルマドラー(全12種ランダム)800円(税込)

・トレーディングクリアカード(777☆SISTERS・全24種ランダム)300円(税込)

・缶バッジ(EPISODE 2053・全6種ランダム)500円(税込)

・トレーディングクリアカード(EPISODE 2053・全66種ランダム)300円(税込)

描き下ろしイラストを使用したグッズも多数ラインナップ。

コラボアートがかわいいアクリルスタンドやタペストリーのほか、「EPISODE 2053」グッズとして缶バッジやトレーディングクリアカードも販売されます☆

等身大パネル設置

設置期間・キャラクター:

・2024年4月23日(火)〜5月7日(火) ハル、ロナ、ヒメ、モモカ、ムスビ、スース

・2024年5月8日(水)〜5月21日(火) スミレ、スイ、シズカ、サワラ、カジカ、シンジュ

店内に「ハル」や「ロナ」「ヒメ」「モモカ」たちの等身大パネルを展示。

カフェの来場記念に撮影するのにもぴったりなスポットです☆

チェックイン称号

受取り期間:

・2024年4月23日(火)〜5月7日(火) WITCH NUMBER 4、NI+CORAの2つ

・2024年5月8日(水)〜5月21日(火) SiSH、サンボンリボンの2つ

店内にて『Tokyo 7th シスターズ』のアプリを起動、チェックインすると、特別な称号を受取可能。

5月7日までは「WITCH NUMBER 4」と「NI+CORA」、5月21日までは「SiSH」と「サンボンリボン」の2つです。

※受取可能な称号は、位置情報を利用してのプレゼントとなります

コラボレーションイラストをイメージしたオリジナルメニューグッズが登場する期間限定企画。

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェにて2024年4月23日より開催される「Tokyo 7th Sisters×Sanrio characters」の紹介でした☆

ハローキティやシナモン、クロミたちと料理やお出かけ準備!マクドナルド ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」 ハローキティやシナモン、クロミたちと料理やお出かけ準備!マクドナルド ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」 続きを見る

2024年サンリオキャラクター大賞『サンちゅっ♡〜キミと交わす「だいすき」の気持ち〜』 2024年サンリオキャラクター大賞『サンちゅっ♡〜キミと交わす「だいすき」の気持ち〜』 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post コラボビジュアルをイメージしたオリジナルメニュー!サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ『Tokyo 7th シスターズ』コラボ appeared first on Dtimes.