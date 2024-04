女子プロゴルファーの北村優奈選手、花田華梨選手とスポンサー契約締結！ゴルフ用品総合メーカー「つるや」

ゴルフ用品総合メーカー「つるや」は、将来のスター選手育成やゴルフの活性化を目指し、若手アスリートやジュニアゴルファーを対象としたゴルフ大会を協賛するなど、活躍の場を提供しています。

今回、ツアープロを目指す若手選手を応援する活動の一環として、新たに北村優奈(きたむらゆうな)選手、花田華梨(はなだかりん)選手とスポンサー契約を結びました。

ゴルフ用品総合メーカー「つるや」×北村優奈選手・花田華梨選手 スポンサー契約締結

北村優奈選手

花田華梨選手

これまでも同社はプロを目指す若手選手を応援する活動を実施してきました。

「TSURUYA CUP スポニチ・ジュニアゴルフチャレンジ」は、2003年に創設した小学4年〜6年生および中学生の男女を対象とした大会で、関西地区では年5回の予選大会を実施、他にも九州地区、中部地区と全国規模で開催しています。

2023年から関東地区も新たに加わります。

過去大会には、13年度賞金女王の森田理香子をはじめ、古江彩佳、西村優菜ほか、多数のプロゴルファーが参加しています。

表彰式

参加者イメージ

参加者イメージ

参加者イメージ

また今秋、「藤井かすみステップジャンプツアー TSURUYA CUP」が、つるやカントリークラブ西宮北コースにて開催が決定しました。

女性新人プロや研修生を対象とした大会で、将来的にプロとして活躍できるトップアスリートが、真剣勝負できる大会の提供を目的としています。

他会場過去大会の様子

表彰式

参加者イメージ

大会風景

優勝者

これからもつるや株式会社はゴルフ界のさらなる活性化のため、若手ゴルファー活躍、育成の場を提供していきます。

