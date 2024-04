メタバースグループ・aespa(エスパ)の初の展示会『#potd #aespa』と、初のVRコンサート『LYNK-POP : THE 1st VR CONCERT aespa』が、12日から5月6日まで大阪南港ATC ITM特設会場(ITM 棟4F)で行われることが決定した。「#potd」とは#picture of the dayの略語で、aespaがMY(公式ファンネーム)と共有したいさまざまな日常の姿を垣間見ることができる、SNSがコンセプトのメディアアート展示会。ファンが直接参加できる体験型コンテンツから、ファンに伝えるaespaのインタビュー映像、インタラクティブ体験空間など、ステージ上では見ることのできない姿を楽しむことができる。

『VR CONCERT』はVR技術を活用した「aespa」のライブパフォーマンスが繰り広げられ、参加者はまるで自分のためにパフォーマンスされているかのような臨場感を体験できる。さらに、来場者には限定特典のプレゼントや特別な衣装展示やフォトスポット、会場限定のコラボフードやドリンクの販売など、会場全体で楽しめる。『#potd #aespa』のチケット料金は3000円。購入特典はフォトカード(全4種)からランダムで1枚。『LYNK-POP : THE 1st VR CONCERT aespa』のチケット料金は3800円。特典はクリアケース(A5)、フォトカードキーホルダー、フォトカード2枚(8種類からランダムで2枚)、スペシャルチケットなど。