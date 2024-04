ベタつく頭皮もすっきり爽快リフレッシュ！ハーバー研究所「スクワランシャンプー・コンディショナー」クールシトラス

ハーバー研究所は、ベタつきや臭い、紫外線ダメージが気になる夏のヘアケアアイテムとして、『スクワランシャンプー クールシトラス』『スクワランコンディショナー クールシトラス』を2024年5月21日(火)より通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所「スクワランシャンプー・コンディショナー」クールシトラス

『スクワランシャンプー クールシトラス』『スクワランコンディショナー クールシトラス』は、西洋ハッカ(ミント)やレモン、オレンジ、ライムなどの天然精油を配合。

アロマの香りでリフレッシュしながら、汗や皮脂でベタつく髪・頭皮を心地よく洗い上げます。

シャンプーは良質な植物性石けんを使用した石けんシャンプー。

保湿成分スクワラン配合で、ハリとコシのあるつややかな髪に整えます。

コンディショナーは保湿成分スクワランをはじめ、真珠エキスやシルク成分を配合。

ダメージを補修して、つややかでうるおいのある髪に整えます。

また、ドライヤーの熱に反応して髪をケアするヒートプロテクト成分配合で、なめらかで指通りの良い髪に仕上げます。

夏に使い切るのにちょうど良いサイズで、女性の手でも持ちやすいスクイズボトルです。

スクワランシャンプー クールシトラス、スクワランコンディショナー クールシトラス 商品概要

容量・価格:各300mL 各1,540円(税込)

西洋ハッカ(ミント)、レモン、オレンジ、ライム、マンダリンオレンジ、レモングラス、ユーカリ葉油の天然精油※1配合。爽やかな香りと清涼感で、リフレッシュしながらベタつく頭皮をさっぱり洗い上げます。シャンプーは、良質な植物性石けんを使用した環境にやさしい石けんシャンプー。保湿成分スクワラン配合で、石けんシャンプー特有のきしみ感も気になりません。コンディショナーは、保湿成分スクワランの他、真珠エキス※2やシルク成分※3、ドライヤーの熱に反応して髪をケアするヒートプロテクト成分※4などのヘアコンディショニング成分を配合。ダメージを補修して、つややかでうるおいのある髪に整えます。防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、鉱物油などは一切無添加。家族みんなで使えます。

※なくなり次第終了となります。

