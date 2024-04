「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属「生塩ノア」がねんどろいどに登場！

ホビー通販「あみあみ」にて、「ねんどろいど ブルーアーカイブ -Blue Archive- 生塩ノア」の予約が受付中だ。

大人気ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属、生徒会であるセミナーの書紀「生塩ノア」がねんどろいどになって登場!

表情パーツ「ニッコリ顔」「笑顔」「小悪魔顔」のほか、オプションパーツ「拳銃」「手帳」「ペン」などが付属する。

商品の発売は2024年9月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■ねんどろいど ブルーアーカイブ -Blue Archive- 生塩ノア[グッドスマイルカンパニー]

価格:6,800円(税込)

サイズ:全高:約100mm(ノンスケール)

素材:プラスチック

JANコード:4580590191839

発売日:2024年9月未定

ブランド名:グッドスマイルカンパニー

シリーズ名:『ねんどろいど』シリーズ

原作名:ブルーアーカイブ

キャラ名:生塩ノア

原型制作:月曜日

制作協力:ねんどろん

Design:HwansangIllust:DoReMi]





<セット内容一覧>

フィギュア本体

専用台座





※画像は試作品を撮影したもの。実際の商品とは異なる場合あり。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

