¤Ï¤´¤í¤â¥Õ¡¼¥º¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¥Ä¥Ê¤ÎÂ¨ÀÊ¤ªÌ£Á¹½Á¡×¡¡¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç¡Ä¤«¤Ä¤ªÀá¤È¥Ä¥Ê¤¬¤ª½Ð½ÁÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈþÌ£¡ª
¡ÖÄ«¤ÏÏÂ¿©ÇÉ¤ÇÌ£Á¹½Á¤Ï°û¤ß¤¿¤¤¡ª¤±¤É¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Æºî¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ï¤´¤í¤â¥Õ¡¼¥º¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥·¡¼¥Á¥¥ó¿©Æ²¡Ê@seachicken8560¡Ë¡×¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÖÂ¨ÀÊ¥Ä¥Ê¤Î¤ª¤ß¤½½Á¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¼ê·Ú¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡¦Æ°²è¡ÛºàÎÁ¤ò¤ªÏÐ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¡ª¡Ä¡Ö¥Ä¥Ê¤ÎÂ¨ÀÊ¤ªÌ£Á¹½Á¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¤ªÌ£Á¹½Á¤Ï¡¢¥Ä¥Ê¤äÌ£Á¹¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤ò¤ªÏÐ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¡£¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ªÀá¤È¥Ä¥Ê¤¬½Ð½Á¤ÎÂå¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ºàÎÁ
¡¦¥Ä¥Ê(ÌýÆþ¤ê¿å¼Ñ¥Õ¥ì¡¼¥¯)¡Ä1ÂÞ(50g)
¡¦¤«¤Ä¤ªÀá¡Ä2g 1ÂÞ
¡¦Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦¾®¤Í¤®(¾®¸ýÀÚ¤ê)¡Ä Å¬ÎÌ
¡¦Ì£Á¹¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¦¤ªÅò¡Ä150ml
¢¦ºî¤êÊý
¡¡¡ºàÎÁ¤òÁ´¤Æ¤ªÏÐ¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¡¤½¤³¤ËÇ®Åò¤òÃí¤¤¤Çº®¤¼¤¿¤é´°À®¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«ºî¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ä¶¤ª¼ê·Ú¤Ç±ÉÍÜ¤â¤¢¤ë¤Î¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àö¤¤Êª¤â¸º¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÌ£Á¹½Áºî¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Åê¹ÆÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ä¥Ê¤Î¤ªÌ£Á¹½ÁÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡ª¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±´ò¤·¤¯ÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿Êý¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃí¤°¤À¤±¤ß¤½½Á¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ä¥ÊÌ£Á¹¥Ð¥¿¡¼¥³¡¼¥ó¤ªÌ£Á¹½Á¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¿¡¼¤ä¥³¡¼¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥³¥¯¤È¿©¤Ù±þ¤¨100ÅÀ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£»Â¿·¤ÊÂ¨ÀÊÌ£Á¹½Á¤ò°û¤ó¤Ç¡¢Ä«¤«¤é²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦¤Ï¤´¤í¤â¥Õ¡¼¥º¸ø¼°X¡¡¥·¡¼¥Á¥¥ó¿©Æ²¡¿¥·¡¼¥Á¥¥ó¤Ç¤ªÌ£Á¹½Á
¡¦¤Ï¤´¤í¤â¥Õ¡¼¥º¸ø¼°X¡¡¥·¡¼¥Á¥¥ó¿©Æ²¡¿¤ªÌ£Á¹½Á¤Ë¥Ð¥¿¡¼Æþ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿