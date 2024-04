スノー・アレグラが、2024年5月28日(火)東京・神田スクエアホールにて、東京一夜限りとなる待望の初来日公演の開催を発表した。プリンス、ドレイク、アリシア・キーズ、コモン、数多くのアーティストを魅了するソウルシンガー、スノー・アレグラ。イラン人の親を持つスウェーデン生まれの彼女のアルバム『Ugh, Those Feels Again』はiTunesのR&Bアルバムチャートで1位を獲得し、ビルボードのトップR&B アルバムチャートでは6位を記録。ヒット・シングル「I Want You Around」はビルボード・アダルトR&Bエアプレイ・チャートで2週間連続1位を獲得、ファレル・ウィリアムズをフィーチャリングした曲「Whoa」は2位を記録した。2019年にリリースされた、タイラー・ザ・クリエイター、ジェイムズ・ファウンテロイ、No I.D.、ザ・ネプチューンズなどとのコラボレーションをフィーチャーした3枚目のスタジオLP『Temporary Highs in the Violet Skies』は、2022年のグラミー賞で ”最優秀R&Bアルバム賞 ”と ”最優秀R&Bパフォーマンス賞 ”の2部門にノミネートされた。

最近では、ボビー・コールドウェルの ”What You Wont Do For Love ”を ”DO 4 LOVE ”と題して熱唱し、第65回グラミー賞の「最優秀トラディショナルR&Bパフォーマンス賞」にノミネートされ、3億回以上のストリーミングを記録している。2019年には来日公演が発表されていたが残念ながら公演キャンセルとなってしまい、今回が初の来日公演となる。<ライブ情報>2024年5月28日(火)東京・神田スクエアホールOPEN 18:00/ START 19:00TICKET オールスタンディング¥9500- (税込・ドリンク代別)※未就学児(6歳未満)入場をお断りいたします。一般プレイガイド発売日 4/27(土) INFO: クリエイティブマン 03-3499-6669公演ウェブサイト: https://www.creativeman.co.jp/event/snoh-aalegra-24/ Creativemanメンバー先行:4/5 (金)〜 各プレイガイド先行4/10(水)〜協力:ユニバーサル ミュージック企画・制作・招聘:クリエイティブマンOfficial Site : https://www.snohaalegra.com/