キユーピーが２４年１１月期利益予想を上方修正 キユーピーが２４年１１月期利益予想を上方修正

キユーピー<2809.T>がこの日の取引終了後、２４年１１月期の連結業績予想について、営業利益を２５５億円から３１０億円（前期比５７．４％増）へ、純利益を１３８億円から１７４億円（同３２．１％増）へ上方修正した。売上高は従来予想の４８００億円（同５．５％増）を据え置いたものの、海外の成長や国内高質化の取り組み、主原料の影響が想定よりも改善することなどが利益押し上げに寄与する。



なお、第１四半期（２３年１２月～２４年２月）決算は、売上高１１４６億３２００万円（前年同期比６．５％増）、営業利益８１億４９００万円（同４．９倍）、純利益６０億３８００万円（同４．８倍だった。基幹商品を中心とした市販用総菜・業務用調味料の物量が回復したほか、価格改定による単価上昇などが寄与した。



出所：MINKABU PRESS

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