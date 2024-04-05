

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44716.57 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43622.13 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41811.94 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41766.32 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41625.23 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41107.48 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40448.63 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40001.74 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39876.80 均衡表転換線(日足)

39789.79 25日移動平均線

39704.75 6日移動平均線

39679.57 均衡表基準線(日足)

39130.94 ボリンジャー:-1σ(25日)



38992.08 ★日経平均株価5日終値



38797.51 新値三本足陰転値

38533.89 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38472.10 ボリンジャー:-2σ(25日)

38471.19 均衡表転換線(週足)

38191.55 13週移動平均線

38158.83 均衡表雲上限(日足)

37813.25 ボリンジャー:-3σ(25日)

37134.85 75日移動平均線

36381.36 ボリンジャー:-1σ(13週)

35970.67 均衡表雲下限(日足)

35813.02 均衡表基準線(週足)

35442.56 26週移動平均線

34571.16 ボリンジャー:-2σ(13週)

34239.71 200日移動平均線

32760.97 ボリンジャー:-3σ(13週)

32351.22 ボリンジャー:-1σ(26週)

31534.14 均衡表雲上限(週足)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

29259.88 ボリンジャー:-2σ(26週)

26168.55 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 17.28(前日18.41)

ST.Slow(9日) 17.05(前日23.84)



ST.Fast(13週) 87.59(前日90.80)

ST.Slow(13週) 88.48(前日89.55)



［2024年4月5日］



株探ニュース

