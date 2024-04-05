　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44716.57　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43622.13　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41811.94　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41766.32　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41625.23　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41107.48　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40448.63　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40001.74　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39876.80　　均衡表転換線(日足)
39789.79　　25日移動平均線
39704.75　　6日移動平均線
39679.57　　均衡表基準線(日足)
39130.94　　ボリンジャー:-1σ(25日)

38992.08　　★日経平均株価5日終値

38797.51 　　新値三本足陰転値
38533.89　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38472.10　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38471.19　　均衡表転換線(週足)
38191.55　　13週移動平均線
38158.83　　均衡表雲上限(日足)
37813.25　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37134.85　　75日移動平均線
36381.36　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35970.67　　均衡表雲下限(日足)
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35442.56　　26週移動平均線
34571.16　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34239.71　　200日移動平均線
32760.97　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32351.22　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14　　均衡表雲上限(週足)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
29259.88　　ボリンジャー:-2σ(26週)
26168.55　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　17.28(前日18.41)
ST.Slow(9日)　　17.05(前日23.84)

ST.Fast(13週)　 87.59(前日90.80)
ST.Slow(13週)　 88.48(前日89.55)

［2024年4月5日］

株探ニュース