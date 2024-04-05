【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(5日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44716.57 ボリンジャー:＋3σ(26週)
43622.13 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41811.94 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41766.32 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41625.23 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41107.48 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40448.63 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40001.74 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39876.80 均衡表転換線(日足)
39789.79 25日移動平均線
39704.75 6日移動平均線
39679.57 均衡表基準線(日足)
39130.94 ボリンジャー:-1σ(25日)
38992.08 ★日経平均株価5日終値
38797.51 新値三本足陰転値
38533.89 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38472.10 ボリンジャー:-2σ(25日)
38471.19 均衡表転換線(週足)
38191.55 13週移動平均線
38158.83 均衡表雲上限(日足)
37813.25 ボリンジャー:-3σ(25日)
37134.85 75日移動平均線
36381.36 ボリンジャー:-1σ(13週)
35970.67 均衡表雲下限(日足)
35813.02 均衡表基準線(週足)
35442.56 26週移動平均線
34571.16 ボリンジャー:-2σ(13週)
34239.71 200日移動平均線
32760.97 ボリンジャー:-3σ(13週)
32351.22 ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14 均衡表雲上限(週足)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
29259.88 ボリンジャー:-2σ(26週)
26168.55 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 17.28(前日18.41)
ST.Slow(9日) 17.05(前日23.84)
ST.Fast(13週) 87.59(前日90.80)
ST.Slow(13週) 88.48(前日89.55)
［2024年4月5日］
株探ニュース