11.7T(テスラ)の磁場強度を持ち、わずか4分で高解像度の脳画像を撮影することが可能なMRI「イズールト(Iseult)」が開発され、初めて人間の脳がスキャンされました。English Portal - A world premiere: the living brain imaged with unrivaled clarity thanks to the world’s most powerful MRI machine

強力な磁場強度を持つイズールトを使用すると、わずか4分で脳組織を1mm単位で撮影することが可能になります。記事作成時点で一般に使われているMRIの磁場強度は1.5T〜3T程度ですが、こうしたMRIで1mm単位の画像を撮影するには2時間もかかってしまい、さらに患者が少しでも動くと画像がぼやけてしまいます。このような問題はイズールトを使うことで解決され、脳をより深く理解するのに役立つとされています。患者が頭を入れる部分(ボア)の直径は90cmで、既存の製品より平均20cm〜30cm大きくなっているのも特徴です。これにより、閉所恐怖症を抱える患者の負担を軽減できる可能性があります。イズールトはフランスの代替エネルギー・原子力委員会(CEA)により開発されたもので、数年前にカボチャでテストされていましたが、2024年の今回、初めて20人の健康な人間の脳をスキャンすることに成功しました。鮮明な画像を撮影できるイズールトですが、他のMRI装置よりもはるかに大きく、長さは5メートル、重さは132トンもあるとのこと。通常のMRIだとせいぜい2〜3メートルで、10トンを超えることはほとんどありません。さらにイズールトは磁石を-271.35℃まで冷却する必要があり、そのために約7500リットルの液体ヘリウムを必要とします。この大きさ、複雑さ、コストを鑑みると、イズールトが使用できる病院は限られてきます。CEAは「イズールトはアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患の理解、診断、治療に役立つはずです」と述べました。