radiko、2023年「聴かれた楽曲」ランキング1位はYOASOBI「アイドル」、2位スピッツ「美しい鰭」、3位10-FEET「第ゼロ感」【10位まで掲載】
株式会社radikoは5日、2023年「radiko」で聴かれたラジオ番組・音楽の年間ランキングを発表した。
【画像】radikoで2023年聴かれた楽曲 ほか「聴かれた番組ランキング」在京・在阪・中部エリア、年代別も
「聴かれた楽曲」の1位はYOASOBI「アイドル」、2位にスピッツ「美しい鰭」、3位に10-FEET「第ゼロ感」が入った。
この順位は、radikoへ楽曲提供のある放送局（全62局）での述べ聴取回数をランキング化したもの。
■「radiko」2023年聴かれた楽曲 ランキング
1位：YOASOBI「アイドル」
2位：スピッツ「美しい鰭」
3位：10-FEET「第ゼロ感」
4位：あいみょん「愛の花」
5位：藤井風「花」
6位：Dua Lipa「Dance The Night」
7位：King Gnu「SPECIALZ」
8位：米津玄師「LADY」
9位：Mrs.GREEN APPLE「Magic」
10位：Official髭男dism「ホワイトノイズ」
【画像】radikoで2023年聴かれた楽曲 ほか「聴かれた番組ランキング」在京・在阪・中部エリア、年代別も
「聴かれた楽曲」の1位はYOASOBI「アイドル」、2位にスピッツ「美しい鰭」、3位に10-FEET「第ゼロ感」が入った。
この順位は、radikoへ楽曲提供のある放送局（全62局）での述べ聴取回数をランキング化したもの。
■「radiko」2023年聴かれた楽曲 ランキング
1位：YOASOBI「アイドル」
2位：スピッツ「美しい鰭」
3位：10-FEET「第ゼロ感」
4位：あいみょん「愛の花」
5位：藤井風「花」
6位：Dua Lipa「Dance The Night」
7位：King Gnu「SPECIALZ」
8位：米津玄師「LADY」
9位：Mrs.GREEN APPLE「Magic」
10位：Official髭男dism「ホワイトノイズ」